Con motivo de la semana mundial de corazón, el doctor Juan Carlos Albrecht, MP 12558, jefe de Cirugía Cardiovascular del Hospital Nacional de Clínicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), visitó los estudios de la 88.9 para informarnos y hacernos conocer acerca de las enfermedades cardiovasculares y la situación con respecto al Coronavirus.

Según contó Albrecht, en el año 2000 la Federación Mundial del Corazón estableció la semana mundial del Corazón para la última semana de Septiembre. “El único objetivo es el de concientizar a la población y educar sobre las enfermedades cardiovasculares. La tercera parte de la población muere por las enfermedades cardiovasculares. En los 6 años, desde que se creó el día mundial del Corazón murieron 100 millones de personas. Se cree que por el aumento de la población, esto va a aumentar y va a llegar a 200 millones de personas que van a morir por año” explicó el especialista que además, es profesor de la UNC.

Alta tecnología

“Hoy contamos con una alta tecnología y se pueden hacer diagnósticos de enfermedades congénitas directamente cuando el niño después de la octava semana ya tiene desarrollado el corazón en el vientre de la madre” manifestó el doctor. En cuanto al Clínicas, Albrecht contó que la inversión que hizo la Provincia de Córdoba y el aporte de Nación fue grande y eso es lo que permite tener acceso a una mayor cantidad de pacientes.

Favaloro

Consultado por el doctor Favaloro, quien desarrolló el bypass coronario que permite salvar vidas en todo el mundo, Juan Carlos no dudó: “Ha sido brillante. Una persona destacada, sencilla y reconocida tanto en nuestro país como en el mundo entero. Era maravilloso, sobre todo, su poder educativo”. El doctor cordobés aseguró que toda la comunidad mundial de los cirujanos cardiovasculares estarán “toda la vida y eternamente agradecidos” a Favaloro por su desempeño en la materia.

Coronavirus

“El Coronavirus ha impactado de lleno en las enfermedades Cardiovasculares. Hay una importante cantidad de muertos por Coronavirus, pero no hablamos de la cantidad de muertos que tenemos de enfermedades cardiovasculares a consecuencia del Coronavirus” comenzó a referirse sobre el tema el doctor Albretch. Y continuó: “La mayoría de los pacientes estuvieron en estado de estrés, depresión, encerrados, sin hacer actividades y encima, quienes se infectaron, tienen procesos inflamatorios en todo el cuerpo por esta patología. Eso exacerba las enfermedades cardiovasculares, a un aumento de la mortalidad”.

En la misma línea, el jefe de Cirugía Cardiovascular del Hospital Nacional de Clínicas contó que los pacientes temían ir a las consultas médicas de enfermedades coronarias por el Covid-19 y por consecuencia murieron en sus casas. “Tenemos pacientes que estaban preparados para operarse pero no querían ir a la institución a hacerse el tratamiento. Cuando tomaban la decisión ya se estaban infartando y no podíamos hacer nada. Por eso tenemos que preparar a la población para que no llegue al infarto” remarcó. Otro punto no menos importante en este tema es el aislamiento y los hábitos que generó en la sociedad: “El tipo de alimentación, el sedentarismo, el estrés es un combo que colabora con las enfermedades cardiovasculares” indicó Albretch haciendo referencia a que esta forma de vida que llevamos desde hace tiempo no ayuda a nuestro organismo.