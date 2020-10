Alfonsín y Hourgras, los olvidados del radicalismo

Dispersos, detrás de polémicas y las chicanas, los concejales radicales y las autoridades del partido se olvidaron del monumento a Raúl Alfonsín, uno de los líderes más reconocidos por propios y ajenos, y el Presidente que, de forma oficial y con distintos actos, visitó nuestra ciudad para su aniversario más importante. Un ícono del radicalismo que, sin duda, pone a todos de acuerdo, en un momento en el que, aunque se esfuercen de mostrar lo contrario, las internas entre correligionarios están a la orden del día.

Estado del monumento

Hoy el monumento está por demás destruido. La placa que tenía una inscripción en honor al primer presidente después del golpe de facto del 76 está destrozada y tirada en partes dentro de la fuente. Dicha fuente no tiene agua y está en notable deterioro.

Atentos a los yuyos en los predios de los privados, tal como lo expresaron en una resolución en la que instaban al Intendente a intimar al Banco Nación por el desmalezado, parece que el descuido de la escultura que Luis Hourgras les donó hace 9 años, no les quita el sueño. Ni lo incomoda al Presidente de la UCR, Omar Allende, quien salvo asados de camaradería, no parece tener agenda prevista para este 2020 que ya camina hacia su final (y su Presidencia también).

La historia

El 31 de marzo de 2009 fallecía el ex Presidente Raúl Alfonsín. Dos años después, en diciembre de 2011, con la presencia que quien terminaba sus últimos días como Intendente, Mario Bonfigli, dirigentes, militantes radicales y vecinos celebraban el emplazamiento de la estatua de Raúl Alfonsín en la homónima avenida.

La obra fue realizada por el artista plástico Luis Hourgras y la iniciativa fue de la UCR local. Martín Barrionuevo, de la Juventud Radical, explicó en aquel entonces que para la construcción del monumento sumaron bonos contribución y aportes solidarios. Señaló además que el escultor Luis Hourgras, realizó la obra sin cobrar honorarios. Un regalo de uno de los artistas más valiosos de nuestra ciudad, fallecido en 2015, a quien había sido el Presidente de la Democracia.

La Comisión pro Ex Presidente Alfonsín contaba además con la Presidencia Honorífica de Eduardo Luppi.

La realización del monumento surgió a partir de la aprobación de una Ordenanza del año 2009, sancionada pocos meses después de la desaparición física del ex presidente. Justamente, los nueve ediles que participaron de su tratamiento en el Concejo Deliberante, fueron los encargados de descubrir la escultura.

El autor

Destacado a nivel mundial por sus excelentes obras que siguieron la escuela del reconocido Gabriel Dubois y colaborador permanente con la cultura de Alta Gracia, el maestro Hourgras se consagró en todos los géneros, pero con la virtud que caracteriza a los grandes: la humildad.