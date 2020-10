Luego de la rifa solidaria, Mariel vende combos para el día de la madre y continuar juntando dinero

Mariel, la mujer de nuestra ciudad que hace 22 años sufre síndrome antifosfolipidico, una enfermedad autoinmune, sigue juntando dinero para someterse a una operación y continuar su tratamiento.

El mes pasado se realizó el sorteo de una rifa solidaria que organizó con el mismo fin, muchos de los ganadores le donaron el premio para que pueda utilizarlos en otras ocasiones.

“Iba a realizar un bingo virtual pero descarté la idea, es muy desgastante para mi ya que debo estar mucho tiempo sentada y mi salud no lo permite. Es por eso que lo que decidí hacer combos para el día de la madre y venderlos a un precio accesible”, señaló Mariel en diálogo con RESUMEN.

Explicó que entre las cosas que tiene a la venta hay cursos, ropa y decoración para eventos. “Lo que junte me sirve para continuar recaudando para el tratamiento, me sigue haciendo falta plata. Si bien la rifa fue un éxito, tuve que destinar plata para pagar la boleta de Epec y comprar remedios. Además quiero comprarle unos elementos a la silla de rueda que me donaron”, finalizó la joven.

Quienes deseen comprar las cosas que tiene a la venta, deberán comunicarse al 3547 464804.