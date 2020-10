“Atendimos a más de 7000 vecinos y realizamos más de 3000 testeos en el Polideportivo”

El Intendente de Alta Gracia, Marcos Torres, dialogó esta mañana con la 88.9 acerca de las nuevas flexibilizaciones y de la situación sanitaria en nuestra ciudad. Recordamos que hoy comienza una nueva semana de flexibilizaciones respecto al DNU que dos semanas atrás volvió al departamento a medidas de restricciones que afectaron sobre todo a gimnasios y gastronómicos.

El sábado el Gobernador de la Provincia, Juan Schiaretti había anunciado el levantamiento de las medidas: “Cumpliendo con la palabra empeñada, las restricciones que hubo en seis departamentos: Capital, Santa María, Punilla, Colón, Tercero Arriba y General San Martin, estos 14 días que se cumplen el lunes serán levantadas y habrá un tope horario y protocolos estrictos para poder desarrollar las actividades”. A este propósito y haciendo referencia a las numerosas reuniones y llamados con los funcionarios provinciales, el Intendente Torres explicó: “Creo que el gobernador ha escuchado el reclamo de cada uno de los intendentes y a partir de hoy volvieron a abrir los gimnasios y los gastronómicos. Tenemos datos sanitarios muy alentadores”.

Por la tarde del domingo el Intendente y parte de su gabinete mantuvieron una reunión con representantes de los sectores gastronómico y de los gimnasios para explicar en detalles la situación y los nuevos horarios:

“Tuvimos diálogo permanente con los sectores e hicimos un sacrificio desde el estado municipal para poder gestionarle un subsidio provincial y uno propio de la ciudad de Alta Gracia. Desde nuestras arcas municipales, entregamos más de 6 millones de pesos distribuidos entre los rubros más afectados”.

El Intendente se mostró muy satisfecho por los datos sanitarios que se destacaron en el informe semanal de la Dirección de Políticas Sanitarias a cargo de las instalaciones del Centro de Atención a Febriles y de la Oficina de Seguimiento Epidemiológico del Polideportivo. “Desde el punto de vista sanitario trabajamos mucho y nos concentramos en algunas variables. En las últimas semanas notamos en los distintos gráficos una mejoría importante donde se ha bajado notablemente la cantidad de contagios semanales. Veníamos en ascendente de 180 210 a 115. Registrábamos contagios diarios de 40, y hasta tuvimos picos de 60 y bajamos a 20 o hasta menos. Ha disminuido la positividad de los casos que enviamos a analizar del 25% a, hoy, al 15% y se dilató mucho el tiempo de duplicación de caso. Tenemos una alta tasa de recuperación de pacientes, que supera el 60%. Todos esto son datos muy alentadores a los que se suma el anuncio del Gobernador quien ha manifestado que tenemos 725 camas nuevas en los nosocomios provinciales. Así mismo les sigo pidiendo a los vecinos que se cuiden y cuiden de sus seres queridos” expresó en los micrófonos de Todo Pasa.

Torres se enfocó en el Polideportivo luego que trascendiera que desde el Panal tomaron como ejemplo el armado municipal de Alta Gracia como política sanitaria para hacer frente al Covid-19: “Con mucho sacrificio tenemos a un Centro de Atención en el Polideportivo donde se hicieron más de 3 mil análisis entre hisopados y testeos y se han atendido a más de 7 mil vecinos. Sumamos al equipo médicos, enfermeros, administrativos y armamos un Call Center, pioneros en el Provincia, con más de 20 operadores. Atrás de cada uno de esos números hay mucho esfuerzo y sacrificio. Todo eso, sin olvidar que todos los dispensarios municipales siguen funcionando para brindar atención primaria a nuestros vecinos. Nos enorgullece poder contarlo porque hoy lo vemos reflejado. Venimos por el camino correcto”

En cuanto a los rumores deslizados desde la oposición de una cierta soledad del Intendente con respecto a su gabinete y una sobreexposición por la agenda del Covid, Marcos Torres replicó: “Me siento acompañado por cada uno de mis funcionarios. Les he pedido que no perdamos de vista una gestión de gobierno y que se enfoquen en sus tareas. Es momento de trabajar, la sociedad necesita funcionarios que estén trabajando. A algunos tal vez les encantaría que estén los funcionarios hablando en las radios, pero creo que eso no le hace bien a la comunidad. Necesito que cada funcionario esté centrado en sus objetivos. El doctor Cugno y el Intendente, porque tienen la obligación, son los que van a hablar de la pandemia”.