“Pretendo que me expliquen el por qué del despido, creo que lo merezco como profesional y persona”

El pasado lunes se conoció la noticia de que una médica del Hospital Illia, la única gastroenteróloga y hepatóloga que atendía, sufrió la rescisión de su contrato sin explicación alguna por parte del Ministerio de Salud. Se trata de Mariana Jumene, quien desde el año 2013 prestaba servicios en el Illia en carácter de suplente, y desde junio pasado comenzó a ser contratada.

Jumene, quien asegura que le sorprendió lo sucedido, habló al aire de Todo Pasa al respecto y contó su versión de los hechos: “En Agosto planteé que se me estaba sobrecargando el consultorio externo con pacientes, no respetando las recomendaciones del Ministerio de Nación que se tenían que atender consultar urgentes, con tiempo suficiente entre consulta y consulta para desinfectar el consultorio, cuidarnos nosotros los médicos que somos imprescindibles en esta pandemia y también a los pacientes. Nunca se bajó la cantidad de pacientes, es más me la triplicaron desde el inicio de la pandemia hasta ahora”. Y continuó: “Con el correr del tiempo, cuando empecé a hacer el seguimiento de pacientes Covid les dije ‘no puedo con todo’. Aparte al ser personal único yo no solamente hago consultorio, sino que también hago evolución de pacientes internados, interconsultas de todos los servicios, no me daban las horas realmente. Y todo lo que hacía con el equipo Covid era desde mi casa, lo cual lleva muchas horas. Lo plantee y no hubo respuesta”.

Tras no tener respuesta alguna, Jumene solicitó ayuda al gremio de la UTS. Desde el sector presentaron una nota con la intención de que se aclare la situación de la doctora, pero como tampoco hubo respuesta, Jumene decidió escribir una nueva carta con fecha del 30 de octubre, la cual contaba con el apoyo nuevamente de la UTS. “Ahí si me respondieron con la rescisión del contrato” dijo la gastroenteróloga a Todo Pasa.

Finalmente, Jumene afirmó que: “lo único que pretendo es que me expliquen por qué. Creo que nunca dí ninguna causa para un reclamo que me hicieran de otra seccional del hospital ni de ninguno de mis pacientes. Creo que me merezco una justificación como profesional y como persona”. Además, expresó que tras 25 años de profesión “no quiero que se ensucie mi nombre” y descartó que pueda ser una cuestión personal. “Lo otro que me preocupa es que hay muchos pacientes en el hospital y se quedan sin gastroenterólogo ni hepatólogo” cerró.