“Arte para niños”, el taller del Cañito Cultural para los más chicos

Las actividades extracurriculares para los niños son de importancia para su desarrollo. La pandemia transformó todo en virtualidad y hoy, con flexibilizaciones regresa el taller “Arte para Niños” que se dictaba anteriormente en el Cañito Cultural.

El taller está a cargo de la artista visual Valentina Arana, quien hace años da talleres de arte para niños. “El taller consiste en experimentar distintas técnicas plásticas a lo largo del año a través de pequeños proyectos que voy a ir dando. La idea es que los niños puedan explorar pintura, modelado, grabado” contó Valentina a RESUMEN.

En el taller se están tomando todas las medidas de bioseguridad e higiene para prevenir el Coronavirus. “Estamos con barbijo, nos desinfectamos antes de entrar y no tenemos contacto” explicó Valentina, quien agregó que “los niños necesitan más presencialidad y no tanto virtualidad como está pasando con las escuelas. Es necesario compartir con otras personas reales y no virtuales”.

El taller se dicta todos los lunes en el Cañito Cultural de 15:30 a 16:30 horas.