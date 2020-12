Con las nuevas flexibilizaciones y permisos durante esta pandemia de Covid- 19 que estamos atravesando, los músicos vuelven a presentarse ante su público de manera presencia. En diálogo con RESUMEN, Dario Carri explicó sus expectativas luego de pasar 8 meses sin estar arriba de un escenario.

“Vuelvo a estar en contacto directo con el público, realmente se espera y se extrañaba esto. Si bien al principio, cantando por Facebook no la pasé mal, me iba muy bien. Tengo que ser sincero, estaba en el living de mi casa y cobraba lo mismo pero con el tiempo se iba diluyendo, ya no se tenia la misma respuesta”, agregó el artista.

Además manifestó que hoy se presentará en la localidad de Anisacate en el Salón de fiestas La Casona, que también tuvo que reinventarse y comenzó a funcionar como resto-bar.

“En cuanto a los protocolos, me piden que a la hora de cantar esté a dos metros del publico, la gente no puede bailar, es por eso que el repertorio será melódico. Se debe utilizar el alcohol en gel y el show finaliza a las 02:00 horas.