Bruno necesita con urgencia una silla de ruedas de paseo o traslado

Bruno es un vecinito de nuestra ciudad que hoy requiere de la colaboración y solidaridad de todos. Está necesitando una silla de ruedas para traslados.

“Necesito una silla de paseo o traslado, es para llevar a mi hijo al médico, sacarlo a pasear, llevarlo a lo de mi mamá porque yo trabajo y no cuento con movilidad todo”, explicó Luciana, su mamá, en diálogo con RESUMEN.

Bruno tiene su silla postural y se está tramitando la próxima, es la que utiliza para ir al colegio y tiene que estar siempre sentado ahí porque le permite tener la mejor postura.

“Yo no quiero tener problemas con la mutual porque gracias a Dios, todo lo que necesito me lo está dando, lo que si dos sillas en un año no me van a dar y creo que la de paseo no la brindan”, agregó la mujer.

Además manifestó que preguntó y sale muy cara una nueva por eso solicita si alguien tiene una usada para vender.

“Si no tenemos la silla, Bruno tiene que estar todo el día en mi casa ya que la postural es muy grande y no la puedo usar. Lo tuve que llevar el otro día al médico y le hice upa, si bien mi papá me llevó en el auto pero no siempre está para que me lleve y la necesito”, finalizó la madre.

Para ayudar, deberán comunicarse al 3457 459022.