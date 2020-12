“Quiero reafirmar mi compromiso de continuar trabajando en la construcción de esta ciudad”

El 12 de diciembre de 2019, Manuel Ortiz asumió como concejal de nuestra ciudad por Hacemos por Córdoba. Un día después de la asunción del Intendente Torres, fue el momento de Ortiz tras la renuncia de Iván Poletta. Hoy, a un año de esa asunción, Ortiz hizo un balance sobre su desarrollo como concejal:

“Hace exactamente un año asumí la enorme responsabilidad de ocupar una banca como concejal de la ciudad de Alta Gracia. Desde el principio me propuse desempeñarme con un alto grado de compromiso.

Llegamos al final de un año muy difícil de transitar. La aparición de la Pandemia a nivel mundial nos obligó, entre otras cosas, a repensar la forma de ver el mundo, la realidad y las prioridades cambiaron. Por este motivo debimos acentuar tanto el rol del Estado en general y de nuestra labor en particular.

El año legislativo comenzó el 1 de marzo de 2020 cuando el Intendente Marcos Torres dio a conocer las acciones que llevaría adelante durante su gestión de gobierno. Apenas 10 días después, la OMS declaró la Pandemia del Coronavirus y por consiguiente tanto el Estado tanto Nacional, Provincial como Municipal declararon la Emergencia Sanitaria y dispusieron de las medidas necesarias para controlar la curva de contagios. Con esta irrupción, se vieron trastocados los lineamientos trazados para el resto del año. La labor legislativa no fue la excepción, y desde el Concejo Deliberante procuramos entre todos y todas acompañar las medidas del Ejecutivo Municipal redoblando el compromiso para garantizar la contención a nuestros vecinos y vecinas.

Aún ante esta inédita situación, encontramos el camino para avanzar en temas importantes para nuestra ciudad, con la convicción y el objetivo de que Alta Gracia continúe por la senda del progreso con equidad e inclusión.

En mi primer año como concejal, en las 30 sesiones ordinarias, presenté 18 Proyectos de Ordenanza y/o Resolución, entre los que me gustaría destacar:

• La creación de la Licencia Por Violencia de Género;

• Ampliación de la Licencia Por Nacimiento de Hijos;

• Incorporación de Lengua de Señas en Atención al Público;

• Eximición de Tasas para el Sector Gastronómico;

• Medidas de Bio-seguridad en Transporte Público, entre otros.

De los 18 Proyectos, 15 se transformaron en Ordenanza y todos por unanimidad, mientras que otros tres se encuentran para su tratamiento en diferentes comisiones.

Además, formé parte de dos comisiones con una importante dinámica de trabajo: Hacienda y Legislación General, tareas que desarrollé me propuse desarrollar con gran compromiso y procurando la apertura a la participación de todos los actores involucrados en cada uno de los temas abordados. Mientras que en la Comisión de Legislación General emitimos más de 30 despachos, todos por unanimidad, en la Comisión de Hacienda emitimos más de 170 despachos, a excepción de uno, también aprobados por unanimidad. El consenso alcanzado en los despachos emitidos por las comisiones ratifica nuestra voluntad de diálogo permanente, en búsqueda del bienestar de nuestros vecinos.

Vivimos un momento muy complejo, pero tenemos la convicción de que juntos podremos superar cada uno de los obstáculos que se presentan y la esperanza que el 2021 será un año mejor para todos y todas.

Quiero reafirmar, una vez más, mi compromiso de continuar trabajando, junto a nuestro Intendente Marcos Torres y todo el equipo de Gobierno, en la construcción de una ciudad cada vez más justa e inclusiva”.