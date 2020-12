“Esperemos que el próximo año podamos crear puentes con la oposición”

Otra de las voces que pasó este martes por la 88.9 fue la del Concejal y Presidente del Concejo Deliberante Pedro Spinetti. Entrevista, dada en el marco de lo ocurrido en la extensa sesión de ayer lunes en la que se aprobaron algunos proyectos, se rechazaron otros y hubo fuertes cruces en el medio.

Respecto a la opinión que minutos antes la Presidenta de Bloque de Alta Gracia CRECE, Amalia Vagni, había expresado respecto a que el ejecutivo no tiene en cuenta las prioridades mas urgentes de los vecinos y, ante ello, decidieron no acompañar el Proyecto de Presupuesto y Tarifarias 2021 (algo que finalmente fue aprobado por mayoria), Spinetti manifestó: “Respeto de manera el posicionamiento que tiene la oposición y la presidenta del bloque pero nosotros tenemos otra mirada y otro proyecto. Me da la impresión- y a lo mejor es un juicio de valor muy personal- que a veces se esta tratando de evaluar un presupuesto que emite el ejecutivo con una mirada netamente política y partidaria y la verdad es que tengo el anhelo, y creo que ellos también lo tienen, de marcar la forma de diálogo y esperamos que el próximo año podamos crear puentes con la oposición“, dijo y agregó: “ese tipo de expresiones que a lo mejor están un poquito subiditas de tono, que hieren, no las comparto en lo mas mínimo, creo que del otro lado hay un posicionamiento y nosotros estamos abiertos a escuchar y debatir”, subrayó el Concejal a la vez que remarcó que en la reunión del Concejo en Comisión, la oposición mostró una postura tajante respecto a no acompañar el proyecto de presupuesto.

“Hubo una apertura, estuvieron los contadores, Di Leo, Protto, evacuándoles cualquier tipo de pregunta que hicieran pero hubo un momento en el que prácticamente era un catalogo de posicionamiento político y a lo mejor tiene su fundamentación pero creo que no amerita en un presupuesto o en una tarifaria donde hay que ver cuestiones tecnicas. Estas disputas y encontronazos no le hacen bien a nadie y menos al vecino de Alta Gracia que tiene muchísimas preocupaciones mas hoy en esta pandemia”, agregó.

El por qué de no acompañar el Proyecto de Alta Gracia CRECE de habilitar los espacios públicos para los jóvenes

Al respecto, Spinetti se manifestó a favor de la respuesta que dio ayer su par Manuel Ortiz cuando fundamentó porqué no iban a aprobar el Proyecto de la oposición.

“En este momento que pareciera que nuevamente esta siendo bastante incierto a nivel mundial, nosotros no somos ajenos a esta realidad de este rebrote que esta dándose en paises anglosajones y con la posibilidad de que el virus se transporte a otros lugares del mundo, entonces creo que hay que prever y escuchar. Además lo que dice el Presidente de la Nación va en consonancia con el Gobierno Provincial por eso nosotros no podemos estar fuera de contexto con esa política. Además debemos prevalecer la vida, yo entiendo y soy consciente y creo que los jóvenes han estado contenidos este año como también lo hemos estado los más viejos, aunque a ellos se les complica más porque las energías son diferentes. Creo que hay que acompañar a la juventud pero siendo serios y diciéndoles porque no se puede hacer tal cosa”, culminó.