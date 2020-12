Tenía turno en Anses y le cerraron las cortinas en la cara

“Las señoras que estaban adentro no sólo me dejaron esperando con dos criaturas con el calor que hacía afuera, sino que previamente me cerraron las cortinas en la cara diciendo que ellas se iban por que cierran antes del horario establecido”, contó Jessica. En el lugar se encontraba otra mujer que también esperaba ser atendida por las empleadas de esta oficina, y que, al igual que la joven con sus dos niñas, no obtuvo respuesta.

“Ninguna jamás me abrieron la puerta. Esperé del lado de la terminal a que una saliera para que me diera una explicación y dijo que ese es su horario, que me dirigiera a la directora mañana por la mañana” refirió Jessica, y agregó “m e cuesta un montón movilizarme con dos nenas pequeñas ya que no hay quién me las cuide. Toda mi familia vive fuera. Me gasté los últimos pesos que tenía en remis para que me atiendan y me hicieron eso. Bajé llorando”.