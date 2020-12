¿Quién se hace cargo de las fiestas clandestinas en los espacios públicos?

Las fiestas clandestinas son un común desde algunos meses, incluso cuando aún atravesábamos un aislamiento obligatorio y estricto. Los jóvenes en aquel entonces no podían ir a boliches ni bares porque no estaban habilitados, pero después de las flexibilizaciones tampoco eligieron esa opción para divertirse.

El mirador, la Isla, la costa del río de Despeñaderos, el dique y hasta las Canteras del Cerro son algunos de los lugares en donde se realizan estas fiestas que se difunden por las redes sociales de manera espontánea para que la ubicación no sea conocida por todos. Con grupos electrógenos, vehículos y alcohol se desarrollan hasta la mañana, sin ningún tipo de control. Los jóvenes las llevan adelante cansados de un año en donde no pudieron salir a disfrutar de los boliches y los bares como lo hacían antes. De esta forma, las fiestas se transformaron en “nómades” ya que cambian su espacio físico cada fin de semana.

Ahora bien, el ojo crítico debe estar puesto en las autoridades que no se preocupan por esta realidad. ¿Acaso los municipales no se enteraron aún de estas fiestas? ¿No es peligroso que los jóvenes estén en espacios públicos sin medidas de seguridad? Si algo les sucede, ¿quién se hace cargo? Accidentes de tránsito, accidentes con grupos electrógenos o peleas entre los que participen de las fiestas suceden y no hay quien reglamente estos encuentros. La basura que dejan en espacios que son disfrutados por todos tampoco tiene responsables. En Alta Gracia, en Despeñaderos, en Potrero de Garay o La Paisanita se hacen eco de lo que sucede. Simplemente dejan que pasen fiestas de hasta 250 personas con música y alcohol como si no tuviera peligrosidad para quienes participan y para el resto de la sociedad.

¿Quién se hace cargo?