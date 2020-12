“Pusimos todo lo que había que poner en la cancha y nuestro proyecto ya se puede ver, es tangible”

Llegó el día y finalmente Carolina Basualdo asumirá oficialmente como Intendenta de Despeñaderos. La ya ex Legisladora de Hacemos por Córdoba quien logró un cómodo triunfo en su localidad el pasado 13 de diciembre, pasó una vez más por los estudios de la 88.9 y anticipó, entre otras cosas, cuales son las propuestas en las que ya están trabajando.

“Estoy muy contenta de que los vecinos de Despeñaderos hayan escuchado nuestras propuestas y apoyado el proyecto, un proyecto que es una continuidad y que apunta a un amplio desarrollo en Despeñaderos”, inició la flamante Intendenta quien consultada por la posibilidad de incluir propuestas de los candidatos rivales, dijo: “En mi siempre van a encontrar una persona abierta que va a trabajar con todos. Nosotros elegimos el camino camino de una campaña de propuestas, no de agresión. Siempre me he manejado asi en la política, es importante ser un gobierno de escucha y diálogo”.

Basualdo, la mimada del Gobernador, como algunos dicen, reconoció que detrás de esta elección hubo mucha especulación. Sobre todo, porque el peronismo había puesto todas las fichas en su campaña en Despeñaderos. Era importante seguir gobernando una de las localidades con mayor potencial de crecimiento. Esta, seguida a la de Rio Cuarto, eran las grandes conquistas del justicialismo.

“Hubo muchas especulaciones y análisis de lo que podía ser este resultado pero siempre voy a agradecer a todos los dirigentes de Córdoba de nuestro partido por haber confiado en mí. Desde el momento en que quisieron que sea la candidata pusimos todo lo que habla que poner en la cancha, caminamos, y es un proyecto que ya se inicio, que es tangible, real y que los vecinos pueden ver”, añadió la nueva Intendenta.

Sobre las interna Saieg- Torres

“Yo tengo una relación histórica con Walter, por la amistad particular que tenia con Juan Carlos (Cimadamore) , también soy amiga de Facundo (Torres), en este sentido hemos podido trabajar y estoy agradecida de todos los que se acercaron, por supuesto a las palabras del Gobernador también vía zoom. Creo que en el Peronismo siempre tenemos espacios para todos”, dijo.

Prioridades de gestión

Basualdo manifestó la necesidad de llevar adelante el programa de lotes y viviendas para los vecinos “familias que tienen un trabajo y que hoy no pueden acceder”. Esto, a través de un Programa Municipal y del Lo Tengo de la Provincia.

Otra es poder lograr empleo joven en Despeñaderos. “Un PPP local”, dijo, que le brinde oportunidades a los más jóvenes, el cual comenzará a ponerse en marcha en el mes de marzo. Además, anticipó que junto al equipo de Eduardo Acastello trabajan en un ansiado Parque Industrial para la localidad. “Despeñaderos tiene un gran potencial de desarrollo para que las empresas lo elijan. Es algo en lo que ya venimos trabajando y una promesa de la gestión”.

La salud es otra de las prioridades, y en este marco mejorar el Hospital municipal es otra de las iniciativas.