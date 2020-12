“Si bien las vacunas se van a aprobar en el marco de una emergencia sanitaria, hay que salir a colocársela”

A punto de que comience el plan de vacunación contra el Coronavirus, el director de Políticas Sanitarias de la ciudad, Martín Cugno, pasó por Todo Pasa. Hizo un análisis de lo que dejó el año atravesado por la pandemia en Alta Gracia y además, se expresó sobre las vacunas.

“Estamos en una etapa de cierto respiro en comparación de lo que hemos vivido sobre todo en los meses de la primavera, pero hay que seguir haciendo frente a la pandemia” aseguró Cugno, quien también destacó la “gran decisión” que tomaron desde el Gobierno de Torres en crear el centro de pacientes Covid. “Hemos tenido nuestras propias estadísticas y nuestro propio seguimiento” comentó.

Las vacunas

Para el director de Políticas Sanitarias, los laboratorios “son seguros” a pesar de que creen vacunas en el marco de una emergencia sanitaria. Es por eso que también destacó que “hay que salir a colocarse las vacunas”. Sin embargo, comentó que “hay mucha desconfianza” y que se necesitará “tiempo para que los ciudadanos de Argentina y el mundo, de acuerdo a la experiencia que se vaya teniendo, se coloquen la vacuna”.

Las vacunas van a llegar primero al personal de Salud, tanto públicos como privados. Ante eso, desde la Municipalidad ya cuentan con un listado de trabajadores que se entregará a la provincia y realizarán un trabajo en conjunto con el Hospital Illia. “La vacuna se va a ir distribuyendo a demanda. Es priorizada para el personal de salud y es voluntaria” explicó Cugno.

En tanto, sobre la situación en la ciudad y sobre cómo se enfrentó la pandemia, Cugno dijo: “En Alta Gracia no estábamos preparados para que en marzo o abril se diera un brote de Covid. No teníamos hisopos, no había testeos, no teníamos alcohol. El tiempo que nos dio el aislamiento para que empiece el brote en el mes de agosto y septiembre nos dio la posibilidad de dar una mejor respuesta desde lo sanitario”.