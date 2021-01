Selene Cordero, la primer niña radioaficionada de Alta Gracia

Selene Cordero tiene 12 años y es la primer niña radioaficionada de Alta Gracia. RESUMEN habló con ella y su familia, para conocer sobre su historia y su pasión por la radio.

“Desde muy chiquita me atraía mucho hablar por la radio. Mi papá es radio aficionado, por eso también me gustaba, pero yo era muy chica y no tenía la licencia, entonces no podía hablar“.

Ya de más grande, a los 11 años, Selene hizo el curso de radioaficionado y obtuvo los permisos requeridos para poder hablar y utilizar los equipos. “Lo apasionante de la radio es que uno puede contactarse con gente de otros lugares y conocés nuevas personas“.

La pequeña operadora explicó que cuando se quiere establecer un contacto con alguien, existen una serie de pautas que deben cumplirse y códigos para simplificar las palabras y comunicarse más rápido. “La radio es un mundo para aprender de las otras personas, aprender de la cultura y ayudar. Porque la radio en caso de emergencia es la única que nos puede salvar, llega a donde no llegan los teléfonos”.

Hace unos meses, Selene participó en el certificado de conmemoración de los 117 años de la creación de Parques Nacionales, a través de una invitación del grupo Eco-radio. “Estoy muy agradecida. Me encantó. Contacté aproximadamente con 150 personas en dos días, de Chile, Perú, Uruguay y obviamente de Argentina, de todas las provincias“.