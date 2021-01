Gerardo Martínez: “Ahora que se le acabó el beneficio económico sale con esto, es dudoso”

Tras las graves acusaciones que Jesica Ceballos, ex tesorera de la Comuna de Potrero de Garay realizó ante este medio respecto a la gestión de Gerardo Martínez, actual Jefe Comunal de la localidad, éste no tardó en salir a defenderse y lo hizo este miércoles al aire de la 88.9.

“Si nosotros hubiéramos tenido tantas irregularidades como ella dice, hubiese estado bueno que hubiera acudido a la Justicia en tiempo y forma como corresponde, no ahora que dejó de ser parte de la Comuna. Si vio irregularidades porque no las denunció antes?”, descargó Martínez y remarcó: “sin lugar a duda esto es política, marcando ya la iniciativa de una posible candidatura para 2023. Es una pena que se maneje de esa forma”.

Respecto a la supuesta denuncia penal que Ceballos advierte haberle radicado al Jefe Comunal, el mandatario comunal afirma que la misma no existe pero que, de todos modos, se puso a disposición de la Justicia si así lo requiere y, también habló de las polémicas becas que la ex tesorera dijo este había otorgado a sus propios familiares.

“Ella hace referencia a veinte becados familiares directos míos lo cual no es para nada cierto. Si hay una persona que es familiar directo mio, mi secretario, porque en esto de la política uno necesita tener esa persona de confianza para poder caminar tranquilo, pero de ahí en más hemos tomado personal becado por la necesidad que tiene la comuna de mantener el orden de la localidad y tener un buen funcionamiento pero no es cierto que son 20 empleados, tampoco hemos tomado a esa cantidad de personal becado”, aseguró.

“Justo ahora que se le acabó el beneficio económico sale con esto, es muy dudoso y ahí es donde uno pone el punto crítico de pensar si será político o no. Da mucha pena que no haya trabajado a la par nuestra”, culminó Gerardo Martínez, a la vez que sostuvo tener elementos suficientes para avalar que Ceballos no vuelva a cubrir el puesto de tesorera, sosteniendo que jamás respetó lo que la Ley 8102 estima respecto a dicho desempeño en una comuna.