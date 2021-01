Darío Iriarte es el nuevo Tesorero de Potrero de Garay: “Así lo manda la ley”

En la mañana de hoy, Gerardo Martínez, Jefe Comunal de Potrero de Garay, reafirmó a Darío Iriarte como el nuevo Tesorero de la Comuna. Esto, mientras siguen en curso las presentaciones judiciales que tanto él como Jesica Ceballos, quien fuera apartada de ese cargo, hicieron ante la fiscalía de Alta Gracia.

La polémica está planteada y parece que de ninguno de los dos lados “darán en brazo a torcer”. Martínez, asegura que Ceballos ya es la ex tesorera porque así y mediante resolución lo dispusieron y porque “la Justicia no encontró credibilidad en sus denuncias”, aunque, de todos modos, sostiene que se puso a disposición de la Justicia. En tanto, Ceballos desmiente que las mismas no hayan sido tenidas en cuenta y aclara que no se les está dando el tratamiento habitual por la feria judicial pero que todo sigue su curso.

Por otro lado, se sabe que la Justicia tiene sus tiempos y que la resolución podría dilatarse años. Mientras, el Jefe Comunal dijo que la asunción de Iriarte “es lo que manda la ley” por cuestión de orden de lista y que recibió el apoyo de muchos vecinos y empleados comunales. Sobre esto, Ceballos remarca que “aunque hubiera renunciado, ese cargo le correspondería a una mujer, quien me sigue, no al secretario”. Sobre la adhesión de la decisión de la Comuna, la funcionaria dijo que se trató de “empleados amenazados”. “Es puro cotillón lo que dice, él mismo mandó a hacer los carteles”.

En fin, esto que ya parece ser el culebrón de la región de este inicio de año parece que va a seguir dando que hablar. De todos modos, será la Justicia quien determinará si Ceballos vuelve a su cargo o si avala los argumentos que tuvo el ejecutivo comunal para suspenderla definitivamente.