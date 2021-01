“En el presupuesto hay 290 mil pesos de gastos en cafetería y tenemos un solo patrullero”

En el dia de ayer vecinos de Villa la Bolsa se reunieron para tratar algo que- si bien los tiene a maltraer desde hace algunos meses- se ha agudizado en esta época estival por la gran cantidad de visitantes: la inseguridad

Matias Olmos, vecino e integrante de la Union Vecinal, habló con Todo Pasa y aseguró que la situación es sumamente grave y que, a pesar de los múltiples intentos, no han logrado aun mantener un encuentro con la Jefa Comunal Veronica Diedrich, para tratar la problemática.

“Están sucediendo hechos que antes no sucedían. Una vecina fue desvalijada en los últimos días, le llevaron hasta el termotanque, ni hablar de los arrebatos en las bajadas al rio y el otro día una chica fue atacada por motochorros a la orilla de la ruta. No son cosas menores y hay cierta inacción por parte de la Presidenta Comunal con quien en reiteradas veces hemos tratado de ponernos en contacto con ella pero nunca lo hemos logrado“, aseguró el vecino, a la vez que afirmó haber invitado a Diedrich a la reunión que realizaron con los vecinos pero que no asistió. “Lo sorprendente es que fue el tesorero de la Comuna Jorge Fernández pero dijo que venía en calidad de vecino“, agregó.

Los vecinos coinciden en que la Policía tiene pocos recursos para una localidad que ha crecido tanto. “Es real que la policía no tiene los medios para atender toda la situación, hay un solo móvil policial para toda la zona y es la Presidenta Comunal quien debería darle mayores recursos para que la policía funcione como debe. En el presupuesto hay 290 mil pesos de gastos en cafetería y tenemos un solo móvil policial”, añadió el vecino refiriéndose a los supuestos gastos que figuran en el presupuesto comunal, en el cual, además, se alega a unos 100 mil pesos en educación.

“Acá hay una distorsión real del rol que debe cumplir una Jefa Comunal. Nosotros nos vinimos a vivir acá escapando de las grandes ciudades precisamente por la inseguridad y nos encontramos que acá ya es tierra de nadie. Yo que vivo al lado del rio lo puedo afirmar, fiestas a cualquier hora, personas que intentan ingresar a nuestras casas. Lo único que les importa es cobrar estacionamiento, si hasta nosotros los vecinos elaboramos un protocolo de Covid para la temporada y lo acercamos a la Comuna, no le llevaron el apunte porque supuestamente tenían todo controlado, no fu asi, es un desastre”, culminó.

El próxima martes los vecinos volverán a reunirse hasta tanto encuentren respuesta y atiendan a su preocupación.