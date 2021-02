Ramón Zalazar, uno más que celebra la Autovía hacia Ciudad de América

Sigue la repercusión tras el anuncio del Gobernador Juan Schiaretti sobre la construcción de la Autovía Alta Gracia- Villas Ciudad de América, y, en este caso, fue Ramón Zalazar quien dijo estar “ansioso” de que la misma sea una realidad, aunque marcó los puntos necesarios para que la imponente obra no sea un caos en la zona.

“Sin duda creo que la Autovia es una buena opción para Alta Gracia y para toda la región. A nosotros nos llega justo al Este de nuestra localidad, por cinco barrios nuestros y al oeste de Los Talas. Después termina con la intersección de la ruta E- 56 camino a la Quintana, lo que va a permitir que en la zona donde hoy tenemos problema con los agroquímicos -y no tenemos jurisdicción, por eso no podemos legislar- se va a correr la frontera de fumigación”, explicó el Intendente de Anisacate, en dialogo con RESUMEN, a la vez que remarcó la mayor fluidez vehicular que la nueva via dará a la zona, algo que también habia señalado la Jefa Comunal de Villa los Aromos, Nelly Morales.

Zalazar recordó que la idea inicial no favorecía del todo al sector y previamente habían acordado algunos puntos con Caminos de las Sierras. “Cuando el proyecto era pasar por Ruta 5 cortando al medio la localidad. Eso era diferente pero ahora vamos a tener otra ruta, la 5 que el dia de mañana queremos convertir en una gran avenida, va a permitir la comunicación interna entre los barrios de Anisacate“, dijo.

Mas allá de lo positivo de la Autovía, el Intendente de Anisacate no quiso dejar de lado la necesidad de que se tengan en cuenta ciertas cuestiones a la hora de encarar la obra, a fines de no generar un conflicto mayor en el mientras tanto a los vecinos del sector.

“Vamos a tratar de que parte de la iluminación quede acá y no se vaya con la autovía. También entendemos que esa obra debe tener los desagües correspondientes por la pendiente que va a tener la ruta, para que vaya a la topografia que corresponde llegando al rio y que no nos traiga problemas al desembocar en el rio Anisacate, trayendo toda esa agua que llega de todos esos campos que están mas altos y que ocasionen problemas a algunos barrios”, remarcó el Intendente de Anisacate, quien no dejó de mencionar que solicitarán las conexiones para el camino hacia Dique Chico, el cual actualmente pasa por Villa Satyta y Costa Azul.

“Hay que tener en cuenta que Anisacate en los últimos diez años triplicó la población permanente y cuadruplicó la no permanente, es decir de gente que tiene casas de fin de semana y que el comercio ya no se ve afectado porque el crecimiento dentro de Anisacate es muy grande. Es una localidad que permite un crecimiento de hasta 40 mil habitantes, una locura, porque por ahí no nos deja llegar con los servicios porque la coparticipación no nos ayuda. Tenemos la coparticipación 118, entre 427 Municipios de la Provincia, pero tenemos la octava trama urbana, eso es lo grave, es poca, encima este año se postergó el censo y eso también nos perjudicó”, culminó Zalazar.