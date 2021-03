Duilio Silva: “El verdadero político es el que está al lado de la gente y no en un escritorio haciendo demagogia”

Con años de militancia de base a sus espaldas, el concejal Duilio Silva es de las voces más espontáneas y directas dentro del Concejo Deliberante de Alta Gracia. El edil de Hacemos Por Córdoba mostró claros conceptos al respecto a los micrófonos de La 88.9, donde recalcó que para él, un “verdadero político” es el que “está al lado de la gente” y no “en un escritorio” haciendo demagogia.

“Tener políticos lejos de la realidad de la gente no le sirve a nadie. Tiene que ser un año con los pies sobre la tierra. Un año donde el legislativo y el ejecutivo trabajen en pos de la mejora de la calidad de vida del vecino. El concejal escucha al vecino, tiene que estar en la calle y generar proyectos. Ha cambiado mucho el rol, ya no existe más el político de escritorio“, remarcó.

En tanto, tras la apertura de sesiones ordinarias, Silva afirmó: “Aspiramos a tener un Concejo con mucho debate y con proyectos que realmente le puedan servir a la gente”.

“Ojalá pueda ser un año de construcción de proyectos y con discusión política de importancia. La mejor forma de trabajar es en torno a la realidad del vecino. Somos servidores públicos que tenemos que estar presentes continuamente y nuestro rol de concejal es este en acompañar al vecino“.

SITUACIÓN NACIONAL

Respecto a la situación económica actual a nivel nacional, el edil dijo: “Sabemos que inflación es lo mismo que hablar de pobreza”. “Tenemos una gran deuda de la clase política para solucionarle la vida a la gente. La inflación lleva años sin poder solucionarse. Si bien, está mermando, pero al situación es que hoy en día el bolsillo del vecino, de la gente, ya no da más”.

“Tengo la posibilidad de conversar con compañeros que están dentro del proyecto nacional y siempre les pregunto sobre el por qué de las cosas que nos pasan. A nivel nacional, algo no se está haciendo bien y es momento de parar la pelota y darle prioridad a las cosas“, aseguró y destacó: “La realidad es que la situación no es buena“.

“Creo que algo no se está haciendo bien y me parece que tenemos que frenar la pelota, frenar la discusión y ver cómo se trabaja para mejorarle la vida a la gente. No es fácil, muchos proyectos quedaron en el cajón, pero bueno, estamos en la cancha, hay que jugar el partido y buscar mejorar esta situación“, dijo.

GABINETE MUNICIPAL

Silva sostuvo que al equipo de funcionario de Marcos Torres los ve “muy firmes” y aseguró que conversa con todos los miembros del Gabinete Municipal.

“El equipo está bien y quien crea que pueda servir ser demagógico en este momento de la ciudad y el país, se equivoca. El verdadero político es el que hoy está al lado de la gente“, reiteró.