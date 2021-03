Incendio de vehículos y… ¿Atentado en Los Aromos?

En la noche del sábado mientras la ex candidata a Presidenta del Circuito PRO en Villa los Aromos, Ana Cabiedes y su familia, festejaban un cumpleaños en su casa, vivieron un episodio violento que sin duda podría haber terminado en tragedia. Dos de los vehículos que se encontraban en la casa, una Toyota Hilux y un Renault Clio, se vieron envueltos en llamas.

Si bien las causas del siniestro son materia de investigación, Gabriel, esposo de Ana, en diálogo con RESUMEN aseguró creer que se trató de un hecho intencional e, indirectamente, apuntó contra el sector de la Jefa Comunal Nelly Morales.

“Nosotros nos encontrábamos festejando el cumpleaños de mi hija en el quincho de casa y por el grupo de whatsapp nos enteramos que los autos se estaban prendiendo fuego. Fue algo muy raro, sobre todo por la forma y la rapidez en la que se incendiaron por eso creemos que fue algo intencional”, inició el damnificado.

Mientras aguardan que arribe el personal pertinente para realizar los peritajes, Gabriel fue contundente respecto al o los posibles autores del supuesto atentado.

“Acá pueden preguntarle a los vecinos, nosotros no tenemos enemistades con nadie. Somos gente de trabajo que no le gusta meterse ni nos hemos metido en problemas, sí en la actividad política y eso no es un crimen pero evidentemente a alguien le esta molestando”, añadió. Consultado por si señalaba a alguien del núcleo de la quien fuera contrincante de su esposa en la interna del PRO, Nelly Morales, dijo: “Lo que podemos decir es que el año mi esposa fue secretaria de Nelly Morales, actual Jefa Comunal de Villa los Aromos, y a partir de allí recibimos amenazas via whatsapp y tenemos hechas las denuncias en la comisaria de Anisacate y creemos que puede llegar a ser un indicio de represalia por ese lado. Además, no tenemos problemas con nadie”,

Sin duda y mas allá de que se trate o no de un hecho voluntario, pudo haber sido una tragedia. En el lugar había niños y el foco se inició a metros del garaje y de la cocina de la vivienda, estructuras de madera, y, por poco, las llamas no alcanzaron la casa. “Si hubiera explotado uno de los autos o la ola expansiva hubiera alcanzado a alguien estaríamos hablando de una tragedia terrible e irreparable”, manifestó Gabriel, a la vez que afirmó que la Jefa Comunal no los llamó en ningún momento para preguntar como estaban, algo que también “le hizo ruido”.

“Mas allá de las ideologías o las internas políticas, ella hoy gobierna para todos los vecinos y al margen de eso nosotros fuimos quienes la llevamos e impulsamos para que sea Jefa Comunal, conoce a mis hijos de chiquitos y ni siquiera llamo para preguntar como estaban ellos, el grado de frialdad es increíble”.