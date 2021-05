Un paciente “senior”: El Gato Romero se operó en Oftalmo

Fue una verdadera sorpresa para los profesionales de Oftalmo, Centro de Oftalmología de calle Rafael Lozada, el hecho de que Eduardo “El Gato” Romero eligiera esta prestigiosa clínica para tratar su problema de cataratas. Tras la consulta, el reconocido golfista cordobés no lo dudó y decidió que el Dr Juan Rivero lo interviniera.

“Para nosotros fue un gusto tenerlo acá. Me gusta el golf y no lo podía creer, por supuesto que estábamos felices. El Gato estuvo en Mar del Plata, presentó un problema en un ojo, lo vio un colega de ahí y le recomendó que me venga a ver. Tenía un problema de cataratas propio de la edad y bueno, lo conversamos con el y decidió operarse”, contó el profesional al aire de Todo Pasa.

Rivero explicó que se trató de una cirugía muy sencilla y rápida; algo muy común para los oftalmólogos y que Romero rápidamente pudo reincorporarse a sus actividades. “Nosotros tenemos la clínica perfectamente adaptada para este tipo de cirugias, es algo sencillo. El Gato se operó un ojo y a los 15 días se operó el otro, en el medio creo que jugó el Torneo abierto del Centro de la República”, dijo.

Sobre la pandemia y el incremento de home office y clases virtuales, el oftalmólogo recomendó hacer algunos ejercicios para poder mitigar la falta de lagrimeo y el cansancio en la vista.

“Es muy común la evaporación de lagrimas por estar tantas horas frente a una pantalla porque disminuye la frecuencia del parpadeo y al final del dia incomoda, arde y hasta se siente sequedad. Lo que recomendamos es mitigar con algunos ejercicios caseros, como descansar unos 20 segundos cada 20 minutos, parpadear varias veces y seguir, etcétera. Lo importante es también hacerse chequeos, algo que la gente en pandemia ha dejado de hacer. Las clínicas atienden con todos los protocolos necesarios entonces es importante no atrasar las patologías porque después pueden agravarse”, culminó.