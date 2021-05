“Nosotros siempre apostamos a la presencialidad pero estamos en una tragedia sanitaria”

En las ultimas horas, el gremio de los educadores de la Provincia, UEPC, instó a los docentes a pedir el pase a las clases virtuales. Esto, teniendo en cuenta el alto índice de contagios de Covid a nivel general, del cual las escuelas no quedan exentos.

Al respecto, RESUMEN dialogó con Mónica Sanfilippo, Secretaria de UEPC Santa María, quien en adhesión a este petitorio del gremio, remarcó que hoy por hoy y mas allá de cualquier protocolo, “las escuelas no son seguras”.

“Nosotros siempre apostamos a la presencialidad, dado que es la manera que hemos aprendido en los profesorados de como se debe dar clases, en las escuelas, con los alumnos encontrándonos todos los días, pero en este momento estamos en una tragedia sanitaria y es necesario disminuir la circulación de personas y sobre todo cuidar la salud de toda la comunidad educativa. Ya sabemos que las escuelas no son seguras por mas que los protocolos se cumplen estrictamente, si la periescuela- que es a lo que llamo todo el movimiento que hay cuando una institución educativa esta abierta, a lo que decide cada familia con sus hijos, a donde van y demás, no tiene ese cuidado, entonces ahí es donde esta el problema”, inició Sanfilippo, quien de este modo remarcó la necesidad de este NO regreso a las aulas de los docentes, aclarando que eso no significa la interrupción del vínculo pedagógico.

“En este momento es factible continuar trabajando desde la virtualidad. Somos conscientes de los limites de la educación virtual pero en este momento si hay un riesgo al regresar a las aulas para la vida de parte del Gobierno de Córdoba y del Ministerio de Educación, lo consideramos una irresponsabilidad política. Hasta ayer hemos tenido 6.200 casos en toda la Provincia, donde se ha disparado el protocolo debido a casos sospechosos o confirmados, ya sea en estudiantes, docentes, personal paicor y auxiliares de servicios”, agregó.

SanFillipo también se refirió a esa voluntad del gremio de UEPC d que cada docente pida el retorno a la virtualidad de las calses. “Es una nota individual que cada docente debe presentar a la dirección de la escuela en forma personal, y por supuesto que no es obligatoria, de que va a continuar con la tarea pedagogica desde la virtualidad. A su vez nuestro Secretario General juan Monserrat ya presentó en el Ministerio de Educación una nota colectiva para que se tenga en cuenta esto para toda la docencia de la Provincia”,

Por ultimo, la Secretaria de UPEC Santa María celebró que desde hoy se continué con la vacunación a personal docente en el departamento. “Los de nivel inicial y primario se ha vacunado a la mayoría pero faltan algunos y se debe completar a los de escuelas medias. Estamos muy contentos y agradecidos con el Municipio porque desde el viernes un gran numero de docentes ha recibido la notificación con el turno para vacunarse”, culminó.