Gritos, interrupciones y hasta amenazas en la sesión del Concejo de este miércoles

Este miércoles, en una nueva sesión virtual del Concejo Deliberante, el Bloque de Alta Gracia CRECE instó al Ejecutivo “a realizar las gestiones necesarias con el Gobierno de la Provincia para dar solución en el corto plazo a los reclamos en el Hospital Illia”. Esto, en referencia al colapso sanitario que dicho nosocomio viene atravesando por falta de insumos y de personal.

“Hace bastante tiempo que venimos hablando sobre la situación del Hospital Illia. Sabemos de la alarmante situación sanitaria que estamos atravesando y el gran incremento de casos. Hace muy poco tiempo altos funcionarios provinciales decían que se había logrado la mejora y el fortalecimiento del sistema sanitario. Incluso el Ministro de Salud junto al Ministro de Gobierno Facundo Torres habían posteado inaugurando obras de una supuesta nueva unidad de terapia intensiva para nuestro hospital que al día de la fecha no fue inaugurada. Algo que llevaría una inversión de mas de 23 mil millones de pesos y que aumentaría el numero de camas en terapia”, inició la Concejal y continuó: “Incluso Carlos Negro que es el director de los hospitales del interior, dijo que ante la posibilidad de una segunda ola estábamos preparados. Hablan de que tenemos una ocupación de camas del 73%, donde en Alta gracia estamos al 100 por ciento. Hay tantas quejas por la atención del Hospital debido a esa falta de fortalecimiento y al agotamiento que tiene el personal de salud. El Departamento Santa María tiene mas de 150 mil habitantes y hoy nuestro hospital tiene solo cinco camas en terapia intensiva y tenemos 40 personas internadas por Covid. Hoy la realidad los esta golpeando fuerte y esto genera indignación”, sentenció Allende, entre otras cosas y dijo que “el problema es que no se invirtió en salud durante este año y medio” y eso denota hoy las consecuencias.

Quien no tardó en pedir la palabra fue la Concejal oficialista Annemie Busse. Respondiendo a las acusaciones que la concejal radical tuvo para con el Gobierno Municipal y señalando al PRO como el partido que fomenta las marchas que terminan siendo foco de contagios imparables, la edil se mostró enojada y “a los gritos” expresó:

“Hace 15 días atrás los referentes del PRO hicieron manifestaciones en la plaza del centro, convocando a un montón de gente sin barbijo, a los anti cuarentena y había referentes del PRO apoyando eso. Entiendo que el hospital necesita un montón de insumos pero el Gobierno está presente, invierte y apoya. La Directora hace un esfuerzo grandísimo al igual que los médicos, hasta el mismo Santiago Gerónimo está luchando por su vida. Entonces no me vengan a decir que le hace falta al hospital, lo que hace falta es conciencia de no convocar a multitudes porque se me cae la cara de vergüenza y me llena de angustia porque tengo un montón de amigos que la están peleando. Entiendo que hacen falta camas en el Hospital pero tenemos un Ministro de Gobierno presente y un Intendente que la pelea todos los días. Entonces no digas ¿Qué hace el Gobierno? cuando ustedes convocan a un montón de marchas y por eso no tenemos camas”, dijo.

A los dichos de Busse salió al cruce el Concejal Ricardo Gonzales, quien se sintió molesto por las acusaciones de la Concejal para con su partido y hasta desligó una posible denuncia penal al respecto: “No puedo permitir que se haga este tipo de denuncias públicas con la liviandad con la que las hace la concejal Busse. Esto hasta roza lo penal. Entiendo que se sienta enojada, lastimada, pero con gritos no conseguimos nada. Quiero dejar claro que el PRO no incentivó ninguna marcha, al frente de la misma estuvieron los comerciantes y algunos referentes fueron ejerciendo sus derechos individuales o grupales en lo que creyeron que era correcto apoyar”, inició el referente del PRO local y agregó:

“Estamos así Concejal Busse porque su Gobierno, el de Alberto Fernández, ese que se hace llamar Nacional y popular, nos llevó a esta situación. Reclámenle a su Gobierno que traiga mas vacunas y que termine con la vacunación vip, eso me daría vergüenza a mí”.

Por último, Allende pidió nuevamente la palabra pero ante la negativa de la mayoría del bloque de Hacemos por Córdoba, le fue negada y, de fondo, se escuchó: “les molesta que les digamos como está la situación, vergüenza les debería dar”. Tras esto, se pasó a la votación del tratamiento sobre tablas de la moción debatida y finalmente el proyecto pasó al área de asuntos ambientales y salud.