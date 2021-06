Alta Gracia CRECE impulsa un proyecto para la gente en situación de calle

Esta mañana y en una nueva sesión virtual del Concejo Deliberante, el Bloque de Alta Gracia CRECE presentó un Proyecto de Ordenanza destinado a brindar un albergue transitorio para las personas en situación de calle.

En diálogo con RESUMEN, el Concejal Ricardo Gonzalez reconoció que si bien el Municipio muchas veces- y en casos puntuales como fue el de Pepe, por ejemplo suele paliar la problemática alojando personas en algunas hosterias de la ciudad, no existe “algo definido” y es a ello a lo que apunta este Proyecto.

“Tuvimos la necesidad de hacer este Proyecto porque vimos que en varias ciudades como en Córdoba se está aplicando con éxito en cuanto a la pronta respuesta que tiene la gente que necesita una solución; quizás pasar una o mas noches en algun lugar y si bien sabemos que en la Municipalidad se ha asistido con algunos alquileres, no hay algo que sea permanente y a eso apuntamos”, explicó el Concejal.

La iniciativa no busca sólo brindarle un techo a estas personas, sino también asistencia médica, alimenticia y porque no jurídica. “Muchas veces estas personas también necesitan tener alguna asesoría y por cuestiones económicas no pueden hacerlo, o gestionar un trámite de Anses por ejemplo. Entonces la idea es que no sea sólo un techo sino también brindarle esa posibilidad”, dijo.

Consultado sobre la situación de Alta Gracia en cuanto a esta problemática, González aseguró no tener un número exacto pero reconoció que hay personas en esta situación y que, consultando estadísticas provinciales, se evidencia que el periodo de asistencia a estas personas es rotativo. “En unos meses logran reinsertarse normalmente, entonces por eso es importante replicar esas acciones que en otros lugares se estan haciendo bien”, señaló.

El Proyecto fue presentado y pasó a la Comisión de Salud.