La Provincia aún no confirma la fecha del receso invernal escolar

Mónica San Felipo, Secretaria General de la UEPC Santa María habló con el equipo de TODO PASA y relató cómo fue la reunión que se realizó el día viernes 25, donde estuvieron convocadas todas las autoridades pertinentes al ámbito educativo. “El día viernes tuvimos una asamblea provincial con todos los delegados donde resolvimos algunos temas puntuales. En esa resolución de la asamblea solicitamos al Ministerio de Educación que continúe la virtualidad en todas las escuelas de la provincia hasta que las condiciones epidemiológicas y climáticas lo permitan”.

De acuerdo a la última disposición ministerial, donde señalaba que las localidades con menos de 30 mil habitantes tendrían clases presenciales en sus escuelas, San Felippo relató que la localidad de Anisacate fue la primera y única hasta el momento consiguió el paso a la virtualidad. “Otras localidades lo han hecho, a través de los delegados escolares, pero hasta ahora no han tenido respuesta ni de los intendentes ni del Ministerio”, aclaró la Secretaria General. Mientras tanto, de las localidades del Departamento Santa María, sólo Alta Gracia y Malagueño se mantienen en la virtualidad.

Uno de los motivos por los cuales varias instituciones velan por la virtualidad, es que aún quedan docentes sin vacunar. En relación a esta situación, la delegada gremial declaró: “Agradecemos enormemente al Dr. Cugno y al intendente Marcos Torres, porque se ha acelerado enormemente el tema de la vacunación. Desde la unión de trabajadores en todos los departamentos y junto con la ayuda de los delegados escolares, hicimos un relevamiento de todas las escuelas de todos aquellos docentes que no han recibido ni siquiera la primera dosis. Los delegados han trabajado y han enviado el listado, donde 75 docentes no están vacunados ni con la primera dosis”.

Sobre la situación particular del receso de invierno para los docentes y alumnos de todos los niveles escolares, la referente dijo: “Esperamos que el próximo lunes comience el receso invernal. En algunas instancias los niños ya no estaban yendo a la escuela, por los contagios, por el clima, o por alguna otra razón particular. Es imposible cumplir los protocolos y los alumnos en el aula con estas bajas temperaturas”.

Otro de los temas que se trataron durante la reunión, fue proponer una mesa de negociación salarial para el mes de julio, además de retomar el reclamo de la derogación de la ley 10.694 que fue aprobada en 2020, donde se reformó la Caja de Jubilaciones. Alejandra García, Secretaria Adjunta de la Unión de Educadores, comentó que desde la parte gremial, solicitaron la cobertura de cargos y horas de todas las modalidades que se encuentran hoy vacantes y que por la situación de la pandemia, no se han abierto las listas. “Exigimos la apertura de la Junta Clasificación para la inscripción de los docentes suplentes, además del pago de haberes a todos los suplentes que estuvieron en las dispensas. Eso está complicado, porque la dispensa tiene una licencia excepcional con un certificado que no está siendo aceptado en estos momentos. Tampoco hay actos públicos para ningún cargo o área. Estamos solicitando eso también”, concluyó García.