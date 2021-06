Básquet: Dolor por el Fallecimiento de Adolfo “Gallego” Menéndez

Este martes por la noche dejó de existir físicamente Adolfo Menéndez, más conocido como “Gallego” en el mundo del básquet. Fue árbitro, Comisionado Técnico (FIBA), además de dirigente de la Asociación Cordobesa y Federación Cordobesa de Básquet.

Una persona muy querida en el ambiente del básquet, tanto por dirigentes de clubes, directores técnicos, árbitros y periodistas.

El “Gallego” se dedicó gran parte de su vida al deporte, principalmente al básquet. De esta triste noticia e hicieron eco entre otras personas, Roberto Settembrini, Ex árbitro de la Liga Nacional, lo despedía en sus redes sociales: QEPD Gallego Adolfo Menéndez. Gran Comisionado Técnico Cordobés, gran persona y carismático personaje. Tuve el placer de trabajar con él y por eso lo despido con un abrazo al cielo.

Desde el Colegio Profesional de la ADC también se manifestaron por la noticia: Desde el Colegio de Árbitros Profesionales de la AdC y la Escuela Argentina de Árbitros de Basquetbol, lamentamos informar el fallecimiento de Adolfo “Gallego” Menéndez, histórico ex Árbitro y Comisionado Técnico de la Provincia de Córdoba. Enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos, elevando una plegaria en su memoria.

Desde el club Colon de Alta Gracia, a través de Pedro Núñez, le dedicaron unas palabras al “Gallego”. Recién acabo de enterarme de tu partida Querido Adolfo Menéndez, tengo una tristeza enorme al saber que no te voy a volver a ver. Fuiste muy importante en mi carrera de entrenador, con tus consejos, ayuda, materiales y siempre me ayudaste en todos los clubes que estuve. No se te reconoció en nuestra Ciudad como se te reconoce en toda la provincia, en todo el país e incluso en toda América porque recorriste toda Córdoba, el país y todo el continente como Comisionado Técnico demostrando capacidad, y lo que fuiste como ser humano. Adolfo, te despido diciéndote gracias por todo y nunca te olvidare. Q.E.P.D. Mis condolencias a la Familia, María Verónica Menéndez