“No voy a discutir con los denunciantes que son incumplidores en la ONG”

A partir de las declaraciones y denuncias realizadas por Ana Lila Cabiedes y Eduardo Cardozo, miembros de la ONG “Juntos por Los Aromos”, Nelly Morales, actual presidenta comunal y presidenta de dicha organización, relató cuál es la situación al equipo de Todo Pasa y aclaró parte de las irregularidades denunciadas.

“No voy a entrar a discutir con los denunciantes que son incumplidores de acciones dentro de la ONG”, expresó Morales, y agregó: “Me he propuesto para el crecimiento de Los Aromos. A cada palabra nefasta y mentirosa le contestó con una obra”. Refiriéndose a las declaraciones de Cabiedes en el día de ayer, la presidenta comunal dijo: “Esta señora habló de intervención, eso no ocurre ni va a ocurrir. Me parece bien que se nombre a una comisión normalizadora para que de esa forma se pueda requerir más información. La ONG a partir de todo lo que pasó con la pandemia se mantuvo cerrada, pero siguió funcionando en el tema legal. No voy a opinar sobre lo que dijo Ana Cabiedes. La denunciante era tesorera de la ONG, y fue notificada por carta documento sobre el incumplimiento de sus funciones, ella y el secretario. Ambos fueron intimados por el incumplimiento de sus funciones”.

Morales afirmó que continúa trabajando desde la comuna cumpliendo con todas sus tareas y que estas personas han “formado una locura organizada” sobre todo el asunto. “Me encanta que la inspección haya nombrado a una comisión normalizadora, con la que se ponga en blanco todo lo que ellos pusieron en negro”, manifestó la responsable de la comuna.

En respuesta a la pregunta de Cabiedes sobre la negativa de la presidenta comunal a reunirse con ella y Cardozo, Nelly Morales señaló: “¿Qué acercamientos podemos tener con dos personas que tienen la única voluntad de hablar pavadas en los medios? Si los llevara a la justicia a estas personas, no tendrían cómo responder muchas cosas“.

Con respecto a la presentación de nuevas autoridades, teniendo en cuenta el contexto de que en estos momentos existe una intervención a la institución de “Juntos por Los Aromos”, Morales explicó: “Esto vino después. La página de la inspección estuvo caída 4 días. Nosotros llamamos a elección dentro de término y lo presentamos en el boletín oficial. Cabe aclarar que hubo una sola lista. Ellos pueden decir lo que quieran, pero las decisiones políticas las toma la Jefa Comunal. Yo soy quien nombro o desnombro al personal. La campaña la hicimos con la gente, ellos dos quisieron venir a usufructuar en la comuna y no se los permití. He cumplido con cada militante que me acompañaron en la campaña. El rol político de campaña no fue respetado. En la Inspección General de Justicia está todo lo actuado desde la ONG”.