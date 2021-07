Facundo Jiménez: “Yo no soy un chico malo, no se que me pasó ese día”

Inició este miércoles la primera audiencia por el juicio del femicidio de Aydeé Palavecino y via zoom, el imputado, desde una sala contigua en la Cámara 12 del Crimen, respondió algunas preguntas del fiscal aunque no declaró por la causa.

Consultado por su situación actual en la cárcel, Facundo (23), reconoció trabajar en el área de la panadería de la cárcel y estar cobrando por ello, a la vez que realizó un curso de teatro y está aguardando iniciar sus estudios secundarios. El servicio penitenciario reportó una conducta de 10 puntos y el imputado dijo que es visitado frecuentemente por sus padres y hermanos, a la vez que hace videollamadas con familiares y amigos y que no realiza ningún tratamiento en prisión.

¿A qué se dedicaba?

“Siempre trabajé y a veces era ayudado por mis padres. Antes de estar acá trabajaba en una fábrica de alimentos porcinos”.

¿En tu familia alguno ha tenido problemas penales o con la ley?

No, ninguno. Sólo yo salí rebelde. Yo sólo estuve una semana detenido por lo que pasó con Cande (refiriéndose a la denuncia previa que tenía al caso de Aydeé) y volví a mi casa.

¿Estas dispuesto a realizar un tratamiento por violencia?

“Yo no creo que me haga falta un tratamiento psicológico porque no soy un chico malo, no se que me pasó ese día, en ese momento. Si es necesario lo hago pero si comprueban que hace falta”.

Facundo dijo que su familia nunca pudo ver a su hija Olivia, fruto de la relación con su víctima Aydeé. “Yo cada vez que llamo pregunto por Olivia, me han traido algunas fotos que no se de donde las sacaron porque mi familia no la puede ver. Sólo mi papá pudo verla una vez porque mi mamá no se animaba a ir por todo lo que había pasado. Entonces fue mi padre y después cuando quiso ir de nuevo ya no lo dejaron verla”.

Facundo Jiménez se mostraba relajado y hasta tranquilo, si se quiere. Recomendado por la defensa no prestó declaración por el hecho aunque anticipó que en algún momento del juicio quería “decir unas palabras”. Tras esto, el fiscal prosiguió a leer lo que el joven había declarado poco tiempo después de su detención.

“No quería matar a Aydeé ni hacerle daño a mi hija. La discusión era con mi suegra y se metió mi suegro, me puse ciego pero estaba consiente. A Aydeé y mi hija no le quería hacer ningún daño”.

Tras esto, llegó el testimonio de la primer testigo: Candela, ex pareja de Facundo.

“Tuve una relación amorosa con él, al ultimo se puso bastante complicada, anduvimos mas de un año, yo lo dejé y al mes el me seguía hablando, me seguía molestando, me llamó una noche para que hablemos le dije que no y entró al patio de mi casa y me prendió fuego la moto. Yo no estaba en ese momento, estaba en los corsos de Despeñaderos con unos amigos. Tengo dos amigos Bomberos que estaban ese día conmigo y ellos salieron porque escucharon la sirena, después me dijeron que había sido en mi casa”, explicó la joven en su primera parte de declaración.

A posterior, la ex novia del imputado, confirmó la relación tormentosa con Facundo culminó recién cuando é fue detenido y recordó un hecho en el que éste le había enviado la foto de una navaja con el texto “vamos a morir juntos”.

La audiencia pasó a un cuarto intermedio…