Semana de la Lactancia Materna en el Departamento Santa María

ALTA GRACIA

El Gobierno de la Ciudad de Alta Gracia, a través de la Secretaria de Salud, Desarrollo y Equidad adhiere a esta iniciativa, para fomentar la lactancia materna, natural, con el objetivo de mejorar la salud de los bebés de todo el mundo

La lactancia es beneficiosa tanto para el bebé como para la persona que amamanta. En lactantes, baja la incidencia de infecciones respiratorias y de diarrea, reduciéndose el riesgo de hospitalización por ambas patologías en un 57% y 72%, respectivamente. A largo plazo, también se observa que disminuye en 26% el impacto del sobrepeso y de 35% en diabetes tipo 2. A su vez, la lactancia brinda una oportunidad de reforzar el apego, con beneficios para el desarrollo infantil.

“Proteger la lactancia, una responsabilidad compartida” es el lema de este año, con el cual se busca pensar a la lactancia como un hecho cultural y colectivo, en el que debe involucrarse toda la sociedad para garantizar los derecho de niños y niñas a ser amamantados.

Algunos consejos a tener en cuenta para garantizar este derecho:

• iniciación de la lactancia materna dentro de la hora siguiente al nacimiento,

• lactancia materna exclusiva hasta que los bebés tengan seis meses de edad, y

• continuación de la lactancia materna, junto con alimentos complementarios nutricionalmente adecuados y seguros, hasta los dos años de edad o más.

Amamantamiento en tiempos de pandemia COVID19

El virus activo causante de la COVID-19 (virus causante de la infección) no se ha encontrado en la leche materna y hasta la fecha no se ha detectado la transmisión de la COVID-19 a través de la leche materna ni el amamantamiento, por lo tanto no existen motivos para evitar la lactancia materna ni interrumpirla.

Si la mama es sospechosa o tiene confirmación de COVID-19, puede seguir amamantando si así lo desea teniendo en cuenta estas recomendaciones:

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un gel hidroalcohólico, especialmente antes de tocar al lactante;

• Utilizar una mascarilla médica durante todo contacto con el lactante, en particular mientras lo amamantan;

• Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo al estornudar o toser, tras lo cual deben desecharlo inmediatamente y lavarse las manos;

• Limpiar y desinfectar sistemáticamente todas las superficies que toquen.

Es importante sustituir la mascarilla médica en cuanto empiece a humedecerse y desecharla inmediatamente. No se debe reutilizar la mascarilla ni tocar su parte frontal.

Las madres y los bebés deben recibir apoyo para permanecer juntos y practicar el contacto piel a piel y / o el método de madres canguro, ya sea que ellas o sus bebés sean casos sospechosos, probables o confirmados de infección por el virus que causa la COVID-19. Se debe proporcionar asesoramiento sobre lactancia materna, apoyo psicosocial básico y apoyo de alimentación práctica a todas las mujeres embarazadas y madres con bebés y niños pequeños.

DESPEÑADEROS

Desde la Municipalidad de Despeñaderos, invitan a mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, a las familias y a la población interesada, a ser parte de esta actividad para juntas poder reflexionar, conversar y aprender sobre la Lactancia Materna, además de compartir una merienda saludable y muchas sorpresas más.

La charla se dará este viernes 6 de agosto de 15 a 17 horas, en el Centro Cultural de Despeñaderos.