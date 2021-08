“Si los padres no nos comprometemos a cumplir el protocolo, se terminará perjudicando a los chicos”

Ferrarese dialogó con el equipo de “Todo Pasa” de FM 88.9, sobre la apertura de los entrenamientos de la liga y la próxima reunión que llevarán a cabo junto a las autoridades municipales para elaborar un protocolo para las competencias.

“Quedamos en tener una reunión para el próximo miércoles para analizar la situación y ver cómo se puede aplicar en la Liga Infantil. En marzo, antes d el primer ´parate´ se presentó ya un protocolo que será analizado nuevamente. El cuidado y la higiene, siguen siendo fundamentales” comenzó. “Allí veremos cómo se implementarán las nuevas medidas, hay que tener conciencia”.

Entre las medidas, destacó que cada niño o niña tenga su propia botella de agua, que se mantengan las distancias, que los padres no se queden charlando afuera, que no ingresen y egresen grupos al mismo tiempo y sobre todo que las canchas son al aire libre y utilizan toda la cancha (para siete jugadores) para entrenar unos catorce niños más el profesor. “Si los padres no nos comprometemos a cumplir los protocolos, se terminará perjudicando a los chicos”.

Con respecto a los controles en los ingresos, solicitando los carnets de vacunación como se comenzó a hacer en Córdoba Capital, antes de los partidos federados, el presidente de la liga afirmó: “La mayoría de las canchas están ubicada en espacios públicos abiertos y es muy difícil llevar a cabo es e tipo de control”.

La Liga Infantil

Está formada por diez clubes de Alta Gracia, tres de localidades aledañas y desde el año pasado espera incorporarse Los Cedros, haciendo un total de 1500 niños y niñas de todos los barrios de la ciudad.

Algunos de estos espacios de contención social para los chicos y chicas de Alta Gracia, cuentan con baños para ambos sexos, aunque muchas veces no en buen estado, algunos con un salón pequeño para guardar los elementos que utilizan en los entrenamientos y algunos con un buffet, pero la mayoría, como contaba Ferrarese, disponen un tablón con un mantel para vender alimentos y bebida.

La cuota social -en el Club Central de Liniers- es de doscientos pesos por familia-independientemente de los niños y niñas que asistan- no es obligatoria y se usa para el mantenimiento del club.

“Este año se les entregó a cada club dos cuotas de cincuenta mil pesos. Hemos recibido bastante ayuda de parte del municipio” declaró el entrenador. También contó que a principios del 2020 se planificó que en cada club se mejoraran las instalaciones-buffet, baños y armario para guardar elementos, con aportes monetarios municipales y la mano de obra de los padres cuyos hijos conforman la liga, se iba a comenzar en la cancha de Independiente y debido a la pandemia se debió suspender, “aunque tengo fe que vamos a volver a arrancar con eso” finalizó.