Gustavo Santos: “Vamos a defender a Córdoba a muerte”

Este viernes, los candidatos de “Juntos por Córdoba” Gustavo Santos y Soher El Sukaria, visitaron los estudios de la 88.9 y hablaron de sus propuestas de campaña de cara a las elecciones legislativas 2021, haciendo hincapié en el “momento bisagra” en el que se encuentra el país, como así también en la necesidad de volver a “tener esperanza”.

Santos, quien es candidato a diputado Nacional en la lista de Mario Negri y tiene una vasta trayectoria en el sector turístico cordobés y nacional, habló de ese recorrido como así también de lo que aspira en Diputados.

“En diputados vamos a poner en juego toda nuestra experiencia. Los que me conocen saben que he trabajado toda mi vida por Córdoba, 8 años como Presidente de la Agencia Córdoba Turismo, 4 como Ministro y bueno también fui Jefe de Gabinete de Rubén Martí, aquella gestión que fuera recordada como una de las mejores que tuvo Iberoamérica”, expresó Santos refiriéndose a Martí como su “padre político”.

Por su parte, la candidata a Senadora Soher El Zucaria, libanesa de nacimiento pero cordobesa por adopción, hizo referencia a la necesidad de que el Senado tenga oposición para no perder el equilibrio y del rol de la mujer que no se siente representada por la figura de Cristina Fernández.

“En esta elección se pone en juego el equilibrio del poder parlamentario en todo el país. Si la oposición pierde banca en desmedro del oficialismo, si en 18 meses intentaron cerrar el parlamento y nosotros sin tener quórum nos opusimos y sesionamos presencialmente, precisamente el Senado ayer sesionó y no se los ve, no se sabe que pasa en ese recinto, algo que pasó por ejemplo en Venezuela. Es el primer intento que hacen estos gobiernos populistas, por eso es tan importante que se frene la idea de coaptar el poder porque sobre la justicia. Ellos avanzaron en eso hasta que el limite lo pusimos en Diputados, si se avanza sobre la Justicia y se silencia el parlamento, queda solo el presidente de la Nación y todos vimos como lo desautoriza la vicepresidente y como desvaloriza el rol de la Presidencia. Nosotras también tenemos el desafío como mujeres de demostrar que hay otra forma de hacer política diferente a la Cristina Fernández, que no tiene que ver con el autoritarismo ni señalar con el dedo, sino que tiene que ver con el diálogo y el amor”.

El ex Presidente de la Agencia Córdoba Turismo, también tuvo tajantes opiniones sobre el actual Gobierno Nacional y, al igual que Negri y Mestre, habló de la falta de rumbo de Alberto Fernández o de un “rumbo equivocado” y lo diferenció de la gestión de Mauricio Macri.

“Hoy tenemos una cuestión de fondo. Estamos a 7 diputados de que el oficialismo tenga quórum propio y pueda avanzar sobre el sistema de la Justicia, es decir que nuestras garantías individuales empiezan a entrar en riesgo. El poder judicial es finalmente el que equilibra entonces esto es lo primero, poner el limite para que la instituciones del país se mantengan firmes. Hoy la casa está echa bolsa pero viene un proceso de reconstrucción muy grande, el foco debe estar puesto en el empleo provocado en cantidad y calidad eso solo se hace con condiciones favorables. Hoy tenemos un Gobierno anti empleo, anti empresa, anti inversión y anti exportación. ¿Cómo se sale adelante de esa manera?. El otro tema clave es la educación, el 50% de nuestros pibes no termina el secundario, entonces se trata de llevar una voz cargada de conocimiento para instalar desde el congreso los temas que tiene que debatir la sociedad. Vamos a defender a Córdoba a muerte”, explicó Santos quien también hizo referencia a la necesidad de frenar las retenciones y de reactivar el turismo.

“Pueblos y ciudades del país viven del turismo, es la actividad que mas empleo ha generado. Al turismo este Gobierno lo criminalizó, hay argentinos que están varados y no los dejan regresar al país, esa es la Argentina que divide, la del resentimiento. Entonces en esos desafíos que tengo está el recuperar el Aeropuerto Córdoba, esa es la gran pelea que voy a dar”.

Sobre la figura y el apoyo recibido por Mauricio Macri, el candidato a diputado dijo que el ex presidente se siente “un cordobés mas” y que su apoyo lo “enorgullece”.

“Con Mauricio hemos trabajado muchísimo y el trabajo en turismo fue de los mejores que se conoce y jamas hubiera podido conseguir los resultados que tuvo sin el apoyo del Presidente. El rumbo de apertura al mundo fue el gran facilitador para que sacáramos un millón de turistas de ventaja a Brasil, gente grande que pudo viajar en avión por primera vez y bueno, que le voy a hablar de turismo a Alta Gracia… Mauricio se siente cordobés como cualquiera de nosotros, el habla de Córdoba en primera persona y estamos orgullosos de que nos este acompañando”. Consultado sobre las promesas no logradas de su líder político cuando fue Presidente, Santos reconoció que entre las falencias estuvo la falta de sostén a las Pymes, aunque destacó el rumbo claro que se tenía en ese entonces en el modelo de país que se pretendía.

“Indudablemente aquella bomba de tiempo que venia del 2015, esos casi 300 mil millones de deuda interna, una Argnetina sin Indec y con cepo. El Gobierno tuvo que ir desmontando bombas y no todas pudimos desmontar. No tuvimos la capacidad de ayudar a las Pymes pero institucionalmente la Argentina tuvo uno de los niveles mas altos del regreso de la democracia, a las Provincias se les dio lo que les correspondía como nunca antes, casi todas estaban en superávit, la lucha contra el narcotrafico fue fuerte, la inserción en el mundo, con el G20 por ejemplo, los aviones, la conectividad. Todo eso significó la libertad, libertad para que la Justicia funcionara como correspondía e investigara casos de corrupción en la política, libertad de prensa. El rumbo estaba claro, hoy el kirchnerismo no tiene rumbo o si lo tiene es el equivocado. Sabemos a donde nos lleva esto, a Venezuela. Este tipo de política cree que el sector privado es su enemigo. La verdad es que el Gobierno de Fernández es una profunda decepción. Muchos argentinos pensaron que él podía ser un puente al diálogo pero no, él ha perdido el valor de su palabra”.

Por ultimo, los candidatos de la lista 503 C coincidieron en la idea de “recuperar la esperanza” con el voto. “No todo es igual, usemos ese acto para empezar a cambiar la Argentina, hay que reconstruir la esperanza, los que me conocen saben que no miento. Si estamos acá poniendo el cuerpo es porque entendemos que estamos en un momento bisagra del país”, culminaron.