“Tuve miedo de que golpearan o me hicieran algo”

El jubilado, vecino de Los Aromos, dialogó en exclusiva con RESUMEN y contó en detalle los hechos.

“Crucé el puente, hay una parada obligatoria justo antes de cruzar la ruta, frene a cero antes de atravesar la ruta 5, miré hacia el otro lado, pero hay una curva a 50-60 metros a la izquierda, cuando empiezo a cruzar despacio a la mitad de la ruta, paso el badén y aparecieron a las motos que deben haber venido a una velocidad de 120 kilómetros por hora, no deben pasar a esa velocidad porque es el ingreso a un pueblo, máximo a 40-50 kilómetros” comenzó relatando.

Y continuó: “Una de las motocicletas pasó por delante y otra por detrás, la que pasó por adelante la toque. Uno de los dos conductores-no sé cual de los dos-, se subió al capot del auto como si fuera un gato y empezó a pegar patadas, rompió el parabrisas, luego el espejo retrovisor, se bajó y comenzó a pegar patadas en las dos puertas izquierdas, está todo abollado. Bajé el vidrio y le pedía que no continuara y me insultaba, él a mí””.

Consultado sobre que sentía en ese momento, dijo acongojado: “Estaba muy preocupado y no me quise bajar porque tenía miedo de que me pegara a mí, bajé el vidrio y le pedí que dejara de romper el auto, yo no puedo estar sin auto en este pueblo, tengo que ir al medico, tengo que ir al supermercado. Además soy jubilado y no tengo dinero para arreglarlo”.

“Tuve miedo de que me golpearan o me hicieran algo” declaró.

Con respecto a su salud, relató que fue asistido por el servicio de emergencias médicas en el lugar de los hechos y al llegar al Sanatorio, le sacaron varias placas radiográficas y la doctora le dió un certificado indicando que no había fracturas. “Quiero llevar tranquilidad a mis amigos, familiares y a los que me aprecian” expresó.

En relación a la contraparte, afirmó: “Como puede ser que estos chicos anden manejando una moto y tengan este accionar, deberían tener un tratamiento psiquíatrico, es anormal, les aconsejaría que sean más gente, su comportamiento fue incivilizado. Vino el padre de los jóvenes, me pidió disculpas, me dijo que los chicos son buenos, no sabe que les sucedió. Sólo pido que me arreglen el auto, ya que estaba en perfecto estado”.

El hecho

Cabe recordar que el mediodía del sábado 21 de agosto, sobre la Rotonda de Los Aromos, Ruta 5, kilómetro 21, el conductor de un Volkswagen gris, tocó una motocicleta. Una pasó frente a él y otra por detrás. Según el testimonio de testigos, los conductores de ambas motos, se bajaron y empezaron a golpear el parabrisas, el capot y a patadas rompieron un lateral del paragolpe.

Según informa la policía, cuando llegó el patrullero, les da la voz de alto y uno de los motociclistas se dio a la fuga. El segundo fue detenido, trasladado a la comisaría de Alta Gracia e imputado por daño calificado y resistencia a la autoridad.

El propietario del vehículo de mayor porte, debió ser asistido por el servicio de emergencias médicas y fue derivado al Sanatorio Alta Gracia con politraumatismos.

El conductor que se fugó, fue entregado por su progenitor en la Subcomisaría de Anisacate, ya que se trata de un joven menor de edad, de 17 años.