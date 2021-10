“Esta jubilación no es un regalo, es un derecho”

El día martes se llevó a cabo una celebración, que contó con la presencia del Jefe Regional de Anses de toda la provincia de Córdoba, Martín Vilas, el equipo de Redes Comunitarias de Buenos Aires de Anses Nacional y la actuación del Coro Municipal de mujeres. Todo Pasa se comunicó con María Inés Chiotti, directora de Anses en Alta Gracia, quien se refirió al desarrollo de esa jornada. “Fue uno de los actos más emotivos que me tocó vivir. Fue un encuentro y celebración con las primeras jubiladas por el reconocimiento en las áreas de cuidado. Esta es una política pública que viene a garantizar la seguridad social como derecho universal”, expresó.

“Mucha gente plantea que esto es un regalo. No es un regalo, es un derecho. Fue una fiesta muy emocionante. Acompañamos a mujeres campesinas, profesionales, empleadas domésticas, periodistas, amas de casa. Una de ellas vino y me dijo: «M’ija yo le agradezco el hecho de haber reconocido el derecho”. No todos los gobiernos tienen estas políticas de derechos”, señaló Chiotti.

De acuerdo a los números estipulados, de las mujeres que llegan a la edad jubilatoria, sólo una de cada 10 que llega a la edad de 60 años, tiene los 30 años de aportes registrados en el sistema. “Muchas de ellas debieron quedarse en sus hogares a cuidar a sus niños para que el hombre pueda trabajar. También trabajaron en negro. Esa inequidad de la condición laboral de las mujeres es lo que el estado tiene que resolver y garantizar. Por ello el Gobierno Nacional decidió reconocer el trabajo de cuidados del hogar”, explicó la responsable de Anses. Actualmente, ya hay más de cien mujeres jubiladas bajo esta categoría.

Operativo en Barrio 1° de Mayo

Desde hace ya más de un año, todas las semanas la división local de Anses realiza operativos barriales y en las diferentes localidades de los Departamento Santa María y Calamuchita junto Desarrollo Social de la Nación, Agricultura Familiar y SENAF, para acercarle las oficinas a los vecinos y facilitar así el acceso a los distintos trámites que precisen realizar.

Durante el día de hoy, se realizó el operativo en Barrio 1° de Mayo, donde se acercaron más de 40 mujeres a sacar turno para la jubilación por tareas de cuidado, y también vecinos que realizaron reclamos, inscripciones de familiares para beneficios sociales como la Asignación Universal, trámites de desempleo y también de monotributo.