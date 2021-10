El Kirchnerismo abrirá un nuevo local en el centro de Alta Gracia

El Frente de Todos en Alta Gracia contará con dos nuevos locales: Ya fue inaugurado uno en Barrio La Perla y en los próximos días se inaugurará otro en calle España al 300, así le confirmó la Titular del ANSES Mané Chiotti al programa radial #TodoPasa de la 88.9.

Chiotti, comentó como se está reorganizando el Kirchnerismo hacia el 14 de noviembre manifestando que “los personalismos no tienen sentido y lo único que hacen es debilitar lo que venimos construyendo, yo creo en la unidad y en los procesos colectivos que sirven para sostener este proyecto nacional y popular que es el Frente de Todos. Ayer nos juntamos y estuvimos trabajando para ordenar todo lo inherente para la campaña, el Departamento está armado por dirigentes de siempre y se va a sostener mirando el 14 de noviembre”, sentenció la dirigente.

Con respecto a los comandos de campaña confirmó que “el sábado pasado abrimos un local en Barrio La Perla y esta semana vamos a abrir otro en calle España al 300, un lugar de todos y todas. Vamos a garantizar la fiscalización y defender todo lo hecho por el Gobierno Nacional”.

Tras la partida de Saieg del Frente de Todos, Chiotti aseguro que “no he hablado con Walter Saieg, pero sí con Daniela Ferrari. Me prometió Ferrari que la próxima vez que venga Carlos Caserio a Alta Gracia me van a invitar a la conferencia de prensa. Espero que vengan todos los candidatos a nuestra Ciudad. Walter Saieg se fue del espacio pero no desestabiliza nuestro armado, es más, en varios casos ha fortalecido el mismo su partida”, cerró la Titular del ANSES.

Foto: En Redacción.