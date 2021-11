Este miércoles y en el marco de una nueva sesión del Concejo Deliberante, el bloque de Alta Gracia CRECE hizo un pedido de informe sobre las obras de agua activas en la ciudad. Esto, debido a los problemas de escases del suministro que vecinos de algunos barrios presentaron, sobre todo, en los dias de intenso calor.

La solicitud, atiende a tener conocimiento sobre la obra de infraestructura y o proyecto de obra de red troncal en la ciudad; el avance las obras (en caso de existir) y el plazo de finalización de las mismas. Dicha información, acompañada de los resultados de los análisis de calidad de agua que- de acuerdo a lo que establece el convenio con la Cooperativa Cosag- deben llevarse a cabo.

«Es la promesa de año tras año y estamos en 2021 hablando de la falta de algo tan esencial para los vecinos como es el agua potable. La verdad es que preocupa con la liviandad con la que se trata el tema. Hoy cuando me llegó la notificación de la conferencia de prensa del intendente dije ‘guau, va a anunciar las obras’ y no, resulta que estuvieron jugando de nuevo al ajedrez pero no para anunciar cuestiones tan esenciales como es el agua. Engañan a los vecinos», cuestionó duramente la Concejal radical Lucia Allende y añadió: «es agua, eso están pidiendo los vecinos, me parece que lo que le falta a este ejecutivo es una brújula de prioridades, no es que no están claras, directamente no están. Hay una necesidad de dar soluciones a promesas de muchos años».

Quien respondió fue el Concejal oficialista Pedro Spinetti, quien habló de un problema «técnico» en la cuestión del servicio pero destacó que el Intendente junto a Cosag están trabajando para brindar una solución «parcial» ya que la definitiva sólo será con el tan ansiado acueducto de la zona sur.

«Lo que dice la Concejal es cierto. Este sistema viene del año 1900 y fue diseñado para una red de 15 mil habitantes, pasaron mas de 120 años en el medio e indudablemente hay que seguir con un plan. Creo que se están tomando medidas concretas y para conocimiento suyo en esos días de altas temperaturas se probó levantar una cisterna 50 cm y en cierta parte empezaba a llegar el agua. Ahí también se dio con otro problema y es que la maya que lleva el agua a estos barrios, tiene un efecto sifón que no permite un flujo continuo y permanente y por eso ayer el Intendente ha estado reunido con la gente de Cosag y una empresa para ver el costo determinado para resolver ese sifon y poder darle agua como merecen los vecinos. No es la solución permanente pero las cosas se están haciendo y respecto a las grandes obras en una situación de precariedad económica es difícil ver en que plazo se va a poder logar el acueducto sur», dijo.

«Nosotros conocemos muy bien el convenio con Cosag y es el Municipio quien tiene a su cargo todas las obras de infraestructura. Incluso le hemos reconocido a la Cosag obras que hicieron y se las hemos descontado del canon porque corresponde que las ejecute este Estado Municipal», intervino nuevamente Allende.

El pedido finalmente pasó a la Comisión de Obras Públicas.