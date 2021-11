Una familia evacuada y varios inconvenientes en Villa del Prado tras las lluvias

Sebastián Hernández, Coordinador de Defensa Civil de Villa del Prado, dialogó con RESUMEN sobre las consecuencias de la tormenta en la localidad vecina.

«Recibimos tres llamados de emergencias durante la siesta. En primer lugar, a las 14 horas nos dieron aviso de que debido al agua de la lluvia, se rebalsaron los canales al costado de Ruta 5, tapando completamente la colectora. Se cortó la calle para evitar que no se cayeran vehículos en la misma, ya que no se veía donde terminaba una y otra. Además se avisó a Caminos de las Sierras para que no vuelva a suceder» relató Hernández.

En segundo lugar, cuarenta minutos después, se comunicaron desde una vivienda inundada, con 20 centímetros de agua en el lugar. La familia, de cuatro integrantes, uno de ellos estaba trabajando, fue evacuada y trasladada hasta una vivienda de unos familiares en Villa Parque Santa Ana. Se les hará un seguimiento en conjunto con la Defensa Civil de Villa Parque Santa Ana y el GERBIL.

Pasadas las 15 horas, dos camiones que reparten una conocida gaseosa cola, quedaron empantanados. En esta oportunidad, Defensa Civil actuó junto a la comuna, el jefe comunal Nelsón Luján y los secretarios, ya que se utilizó el tractor de la entidad gubernamental para ayudar a sacarlos del barrizal.