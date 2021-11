Caso Taym: «En este tipo de acciones, el delito no prescribe»

El 28 de marzo de 2017, grandes precipitaciones provocaron el derrumbe de un terraplén de contención de la planta de tratamiento de residuos peligrosos de la firma Taym, lo cual generó un arrastre de material altamente tóxico. Como consecuencia, hubo contaminación de suelos, napas de agua subterránea, aguas superficiales y la planta potabilizadora que abastece de agua al 30% de Córdoba capital.

Recientemente, el Juez Lasso, de Alta Gracia, resolvió sobreseer a los únicos dos imputados por esta causa, María del Milagro Aráoz Ferrer y César Ripsky, jefa técnica y Gerente de la Planta de tratamiento de residuos peligrosos del grupo Roggio. Para conocer en más detalle los motivos de esta decisión, Todo Pasa se comunicó con Juan Smith, abogado querellante de la causa, quien explicó la situación.

“El Juez entiende que la causa prescribió. Nosotros los vecinos, la municipalidad y el fiscal Peralta Ottonello no lo entendemos igual. No se tiene en cuenta que hubo una pandemia ni la suspensión de los plazos procesales. Casi la mitad del plazo que el Juez de Control establece como de prescripción de la acción penal, se dio en los momentos más difíciles de la pandemia, por lo tanto, nunca pudo haber prescripto”, explicó el abogado. Además, agregó Smith, las consecuencias de este incidente por negligencia continúan hoy en día. “Los querellantes hemos apelado la semana pasada la decisión, que será resuelta por la Cámara de Acusación de la Provincia de Córdoba”.

Smith manifestó que hay un mecanismo en base al cual algunos engranajes son utilizados como salidas para favorecer decisiones de algunas empresas o del gobierno. “En este tipo de acciones, el delito no prescribe, y el derramamiento de Taym en 2017 fue escandaloso”. Sobre la apelación ante la Cámara de Acusación, el abogado querellante respondió que estiman que no le van a dar lugar y que se va a elevar a juicio. “Una de las cosas que pedimos, es que debe ampliarse la imputación subjetiva, es decir, salir de la cuestión culposa y pasar a una carátula de doloso; y también una imputación objetiva: quiénes son los verdaderos responsables. No queremos que quede afuera ninguno de los responsables”.

Con respecto a la situación de los basurales y las zonas de tratamiento, Smith señaló que no deben generarse zonas de sacrificio. “Están desaconsejadas porque afectamos a los vecinos y dejamos de preocuparnos por nuestra basura. Cada municipio y comuna debe ocuparse de su propia basura. Algunos gobernantes prefieren que alguien les saque el problema de encima y no hacerse cargo”. Invitó a las localidades a accionar con políticas públicas claras sobre el tema de residuos y remarcó que estas deben continuar en el tiempo. “La basura requiere atención las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año”.

Foto de portada: Gentileza Diario La tinta.