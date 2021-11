El puesto de Antares será un espacio grande donde se podrán pedir todos los estilos de cervezas de Antares y el especial de papas de la casa. También habrá un espacio con sillones y mesas para que los visitantes disfruten tranquilos su cerveza y su comida, además de algunos juegos para los más pequeños. “Es una apuesta muy linda la de Happy Birra. Va a ser un evento espectacular”, expresó Juan Manuel Passera, dueño de Antares Córdoba.

Antares es una marca marplatense que arrancó en 1998. Allí, sus creadores comenzaron a producir en el garage y luego de tener éxito, armaron su bar, hasta que finalmente la convirtieron en una franquicia. “Yo conocí la marca estando en el sur. Decidimos con mis socios abrir uno en septiembre de 2012. Fue el primer local de cerveza artesanal frente al Buen Pastor. Fue un boom y a la gente le encantó. Les enseñamos a servirse y a cocinar con cerveza”, comentó Juan. Actualmente, Antares cuenta con tres locales en Córdoba, el principal, frente al Paseo del Buen Pastor, otro en la zona del Cerro de las Rosas y el más reciente, inaugurado en 2017, en la zona de Güemes.

Luego de un año y medio de restricciones y flexibilizaciones. Hoy en día, el país ha vuelto a una aparente normalidad. Sin embargo, muchas Pymes quedaron en el camino, pero no fue el caso de Antares. “Afortunadamente sobrevivimos a la pandemia. Cerramos de marzo a julio. Fue duro. Ahora estamos un poco rengos y recuperándonos de a poco. Hay mucha gente que nos sigue eligiendo y otros que aún no nos conocen. Esto no lo logré solo, están mis socios y mucha gente detrás de esto. Volvería a emprender igual y quizás lo haría antes”, expresó Juan.

Dentro de las especialidades que podrán encontrar los visitantes de Happy Birra, se encuentran las estrellas de la franquicia, que son la IPA y la Caravana, que es un poco más suave; y como insignia, la Barbie White. Esta cerveza es súper maltosa, con un color cobrizo y una graduación alcohólica muy alta. Además, podrán ordenar también las papas Antares, que consiste en papas fritas, salsa de cuatro quesos, cebolla de verdeo salteada y panceta.