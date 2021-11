«Se aumentara un 42% los impuestos sin haber hecho ajustes propios»

El domingo 14 de noviembre tuvieron lugar las elecciones generales legislativas nacionales, en las que Juntos por el Cambio obtuvo una notable victoria en más de la mitad de las provincias del país. Si bien se trató de elecciones de índole nacional, los resultados tuvieron su impacto a nivel provincial y local. Natalia Contini, concejala del PRO en la localidad de Anisacate, estuvo presente en los estudios de la 88.9 para realizar su análisis en torno a los porcentajes que tuvieron lugar en la región vecina. “La gente volvió a decir basta a los gobernantes. En esta instancia logramos una mayor afluencia de votantes. Estas elecciones son un mensaje para los gobernantes de las provincias y los municipios”.

Contini agradeció a los fiscales que estuvieron presentes durante las elecciones y remarcó el destrato que tuvieron por parte de los miembros de otras fuerzas políticas. “Hemos intervenido para cambiar la vieja política. No somos bienvenidos, porque no pertenecemos al mundo de la política. Soy consciente del gran resultado pero mañana vuelvo a mi trabajo. Estoy muy lejos de subirme a las elecciones de 2023”.

Hablando más de la cuestión local y lo que respecta al funcionamiento del municipio, el día miércoles tendrá lugar la audiencia pública donde se tratará el presupuesto y la tarifaria 2022. La referente del PRO invitó a los vecinos a asistir, y explicó que “la única forma que se defiende es participando y haciéndose escuchar”. “Hemos estado trabajando la cuestión tarifaria, donde se prevé un aumento del 42-43% para los impuestos. No se justifica porque no hubo contraprestación y la municipalidad no ha hecho ajustes en sus gastos. Por ejemplo, aparecen «gastos de representación del concejo deliberante» y nosotros llevamos nuestras propias lapiceras, hacemos nuestras impresiones, usamos nuestras computadoras”. Contino criticó que el sueldo de un concejal es irrisorio (de unos doce mil pesos) y que esta es una herramienta por parte del gobierno local para no fomentar la participación de los vecinos en la tarea política.

Por otra parte, y referido a los precios que anunciados por parte de las comunas y municipios que son cruzados por el río sobre el cobro de una tarifa de estacionamiento, en el caso de Anisacate la concejala expresó que el río “de marzo a diciembre es tierra de nadie”, y que no hay inversión. Contini señaló que no hay contraprestación por el pago del estacionamiento y que los turistas eligen otros balnearios debido a la falta de mantenimiento en la zona y al abandono del río en general. “Las familias que viven a la vera de la Ruta 5 piden durante todo el año que se limpie, que saquen los alambres, las piedras. No tenemos políticas turísticas de cuidado del río, de revalorización. Se acuerdan en diciembre del turismo”, finalizó.