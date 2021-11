Marisa Carrillo: «Claro que las PASO tienen un costo económico, pero el beneficio social es mayor»

El pasado viernes la Legisladora Provincial por la UCR Marisa Carrillo, visitó los estudios de Radio 88.9 y tuvo tajantes declaraciones respecto a los recientes Proyectos presentados en el Concejo Deliberante. Dejando claro, sobre todo, que derogar las PASO en Alta Gracia hace a un retroceso en el fortalecimiento y la democracia de las instituciones.

«Es una Ley que debe mantenerse. Es la que permite perfeccionar el camino a la democracia y es por eso que hay que sostenerlo porque es el mecanismo mediante el cual los partidos pueden dirimir a sus candidatos y se le la a los ciudadanos la posibilidad de elegir. Claro que las PASO tienen un costo económico, pero el beneficio social es mayor. Hoy por ejemplo en el peronismo Walter Saieg ha vuelto al territorio, se encuentra fortalecido y esto marca también dirimir las internas del peronismo. No digo que sea una persona que vaya a ganar o no, pero acá todos tenemos las mismas posibilidades. Mas allá del costo económico que es la excusa que ponen para poder sacarlas, hay que mirar el beneficio social y el fortalecimiento de las instituciones y la democracia, son la prioridad. Dejemos de poner excusas para cuestiones que le permiten a la gente elegir», sentenció Carrillo, a la vez que aseguró que en esta decisión todo el radicalismo está unido y «caminando juntos».

Por otra parte y en medio de un año activo politicamente hablando y que sin duda marca las expectativas del 2023, Carrillo no esquivó hablar de la reforma que el Gobierno de Schiaretti pretende hacer en la polémica Ley de la re reelección de Intendentes y Jefes Comunales. La cual, recordemos, fue sancionada por unanimidad en el 2016 y le permite a intendentes, legisladores y tribunos de cuenta ser reelectos solo por un periodo. Es decir, límite o freno a la permanencia de muchos mandatarios zonales en su cargo. Algo que- con los resultados de las PASO- le traería mas de un dolor de cabeza al peronismo cordobés.

«Sabemos que la idea del Gobierno de la Provincia era poder sancionar esa modificación en el mes de diciembre pero hasta ahora está parado. No hay ningún proyecto al respecto presentado en la Legislatura entonces aun no se puede hablar de la reforma. Y, en lo personal, no la acompaño porque yo no creo en la reelección, creo que esta ley ha favorecido y fue un verdadero avance. Perdurar en el poder no tiene que ver con salud para la democracia. La idea de modificarla tiene que ver con solicitudes puntuales de los Intendentes, porque hay intendentes de diferentes partidos que no pueden renovar su cargo y esta reforma obedece a esos requerimientos. Además, evidentemente después de la derrota sufrida en Córdoba y en Santa María de Hacemos por Córdoba, creo que se intentó seguir con esta reforma pero por lo pronto el tema ha quedado como congelado».

Por otro lado y respecto a la temporada turística, la Legisladora radical aseguró que vienen trabajando fuertemente para que el turismo no se ve debilitado a causa de las NO decisiones o prioridades que tiene el Gobierno provincial en su agenda. Y, en esto, habló también sobre el acompañamiento pero también la seguridad que Comunas y Municipios del Valle deben ofrecer.

«Nosotros estamos trabajando fuertemente con la cuestión del turismo y abarcando distintos requerimientos. Con la desgracia del fin de semana pasado en Los Aromos nos hemos puesto a buscar legislación y antecedentes respecto a la seguridad y el tema de disponer de salvavidas en los diferentes balnearios; también por el tema del cobro de estacionamiento. Creo que las cifras que cobran son excesivas a la contra prestación que se ofrece. Entonces son cuestiones que deben analizarse muy bien. Hay que hacer un operativo y ver las necesidades de cada comuna en razón del afluente que las recorre. Sabemos que a lo largo del verano la zona se incrementa y a esto se suma la apertura de los festivales, entonces el gobierno debe mirar esto con detenimiento porque sino el turismo se va a ver debilitado y es una pena», explicó Carrillo, y volvió a enfatizar en la necesidad de instalar cajeros automáticos en sitios en zonas clave como Anisacate o Potrero de Garay.

«No puede ser que en Potrero o Villas ciudad de américa, la gente no tiene como cobrar si no hace 80 km hasta Alta Gracia. Son cuestiones básicas y que tienen que ver con el turismo. Lamentablemente poder ayudar a este sector sin una decisión política es muy difícil».

Por ultimo y respecto al Proyecto «Ficha Limpia» que el referente de la Coalición Cívica de la ciudad, Mariano Vera, presentó en la ultima sesión del Concejo Deliberante, y que tiene que ver con la NO permisión de asunción de cargos públicos a candidatos con antecedentes penales, Carrillo dijo que es algo que «tiene que ser ley».

«Me parece un Proyecto a favor de la sociedad. Es un movimiento nacional que ha tenido un montón de adherentes y lo estamos militando», culminó.