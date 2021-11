Violencia urbana: otra vecina de calle Parisi también denuncia amenazas

Rosana Martínez, de barrio Liniers, se comunicó con el equipo de «Todo Pasa» de FM 88.9 , durante la mañana de este martes 30 de noviembre, para denunciar públicamente que el mismo hombre que amenaza a los Zarza, comenzó a insultarla esta mañana cuando iba junto a su nieto, a llevarles ayuda a la familia que vive en una carpa: «¿Que mirás negra de m…? ya van a pagar», le dijo. Otro vecino que fue testigo llamó al patrullero pero llegó cuando ella ya había ingresado nuevamente a su domicilio. La mujer narró que está colaborando con la familia víctima, acercándoles alimentos, agua y prestándoles el baño.

«Hace un par de años me pasó lo mismo con este hombre. Me denunciaron por usurpadora, yo también los denuncié y gané el juicio. Los papeles que el presentaba era truchos» comenzó su relato la damnificada. Y agregó que en las dependencias municipales hizo bloquear las cuentas para que ella no pudiera abonar, el único impuesto que podía pagar era la luz que estaba a su nombre.

«Cada vez que mis hijos salen a la calle los amedrenta y anda con armas. Solamente pasamos por el frente de su casa para llevar los niños a la escuela y o para ir a trabajar. Me da miedo salir» expresó atemorizada.

Consultada sobre si realizó la denuncia, afirmó que sí y que ya lo ha denunciado anteriormente, dos años atrás, ya que mientras su hijo y un amigo estaban en una plaza, disparó hacia ellos.

«Yo les llevo cosas a la familia de Gustavo y por eso él me insulta y me amenaza. Después de que le gané el juicio, se calmó pero ahora se ve que está enojado» concluyó.

La situación de Los Zarza

La pesadilla para Gustavo inició hace pocas semanas, cuando a puro esfuerzo pudo empezar a comprar algunos materiales y de esta manera iniciar el sueño de tener su casa, en un lote comprado de buena fe, sobre calle Parisi de barrio Liniers. «Fui pagando en cuotas piedra, arena y demás con mucho sacrificio y los había dejado en la vereda del terreno. Hace unos dias fueron unos albañiles para empezar a construir y se dieron con pilares ya levantados y un hombre que decía que era el dueño del lote; aunque este jamás mostró ninguna documentación».

Un litigio que puede durar años…

El caso ya está en manos de la Justicia pero por cuestiones económicas, Gustavo aun no posee un abogado que pueda velar por sus derechos. Mientras tanto, junto a su familia tomaron la difícil situación de abandonar el sitio que alquilaban para instalarse en el lote que, aseguran, es de su propiedad.

«Nos vinimos con una carpa que nos prestaron porque no queremos perder lo único que tenemos. Tenemos miedo de que pongan un tejido y se apropien y nosotros sin poder hacer nada. El hombre que dice ser el dueño es alguien poderoso y peligroso, anda armado porque es veterano de guerra y todos los vecinos le tienen miedo; ya ha hecho lo mismo con tres familias más. Yo averigué y ni siquiera pagó impuestos ni nada, es falso lo que dice», añadió el hombre.