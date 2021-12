«Todos somos hijos de la misma historia que aún sufre las consecuencias del Terrorismo de Estado»

El próximo 18 de diciembre se realizará el 7º Encuentro Provincial de Derechos Humanos, «Tenemos Memoria. Ni un paso atrás», el cual se desarrollará con modalidad presencial y virtual de 10 a 18hs en el «Refugio Libertad», ex CCD Grupo de Artillería 141 José de la Quintana, predio en el cual funcionó un centro de detención durante la última dictadura militar. El evento se desarrollará bajo estrictos protocolos y cuidados sanitarios.

Todo Pasa dialogó con Emiliano Salguero, miembro de la Mesa Provincial quien se refirió a este importante encuentro que se realizará en la localidad vecina de La Quintana. “Es la primera vez que se hace en Refugio libertad y también la primera vez que se realizará en el interior de la provincia. Puede ser un inconveniente el traslado pero haremos el esfuerzo para federalizar los DDHH. Es importante que toda la provincia participe”, declaró Salguero. Este encuentro se llamará Sara Solar de Osapinski, una sobreviviente de la última dictadura que falleció el año pasado a sus 85 años.

El defensor de los Derechos Humanos de la provincia, se refirió a la situación actual en torno al respeto por estos derechos que están teniendo lugar en el país a nivel nacional y provincial, sobre todo con respecto al tratamiento de las otredades y los casos puntuales de gatillo fácil. “Este lugar habla de las cosas que nos faltan, de un proyecto de país diferente, teniendo en cuenta las políticas públicas. Se estableció el pensamiento «los pibes son un peligro, las mujeres, las disidencias, los pueblos originarios…». La situación es contradictoria y creo que el rol de los movimientos sociales es muy importante que deben ser los que marquen la agenda y no los empresarios. No hay organización social que no haya quedado lastimada tras la pandemia, pero debemos armar una agenda propia, que empiece a incluir. Hay que entender que los derechos humanos no son únicamente para aquellos que vivieron y sobrevivieron a la dictadura, o quienes son víctimas de gatillo fácil, sino toda la población”.

Por otra parte, Salguero comentó que desde la Mesa Provincial de Trabajo por los DDHH se encuentran en la búsqueda de la historia del batallón 141, donde esperan encontrar información y algún indicio de los restos de algunos desaparecidos. “Dentro de la clandestinidad es aún más clandestino. Estamos buscando enterramientos clandestinos, los restos de los 30 mil compañeros desaparecidos”.

Los padres de Emiliano fueron presos políticos encarcelados durante el autodenominado por las fuerzas militares Proceso de Reorganización Nacional. Su papá fue delegado de la UOM, y su mamá era miembro de lo que él definió como el prototipo de lo que hoy es la UEPC. Además, sus tres tíos fueron detenidos y desaparecidos, y aún hoy luchan por conocer su paradero. “No necesitás ser víctima para ser parte y comprometerse con esta lucha. Es mucho más valioso que aquellos que nunca la pasaron, caminan con la constancia de las madres. Todos somos hijos de la misma historia y la cuarta generación aún sufre las consecuencias del Terrorismo de Estado. Es importante desarmar la impunidad y seguir construyendo”, finalizó Salguero.

Foto agradecimiento: La tinta.