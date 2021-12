Martín Barrionuevo: “La portación de apellidos no existe más en el radicalismo”

Luego de un año electoral, donde hubo más de una sorpresa en las urnas, de internas y de cambios de presidencias en los partidos, Todo Pasa dialogó con Martín Barrionuevo, presidente de la Unión Cívica Radical Alta Gracia, quien habló sobre los proyectos para este 2022 y lo que ha dejado este año que ya llega a su conclusión.

“Creemos que el 2022 va a ser más dinámico. Entre febrero y marzo haremos un gran desembarco en los barrios, como lo planificamos, para poder diagnosticar las problemáticas de los vecinos, y así tener una base para el 2023”. Con respecto a la votación del presupuesto, Barrionuevo anticipó que probablemente se vote el próximo martes y enfatizó que es necesario analizar las partidas para salud y educación, y hacer foco allí. “No hay que descuidar la educación. Se debe tener como prioridad la escuela proa, la falta de bancos”, recordó Barrionuevo.

En relación a otras presentaciones realizadas en el Concejo Deliberante, el referente radical se refirió a la suspensión de las PASO a nivel local, donde expresó que desde el bloque no están de acuerdo con que se eliminen y argumentó que el gobierno local está tomando decisiones con una visión electoral y no por cuestiones de presupuesto. En relación al proyecto de ficha limpia, Barrionuevo expresó: “Independientemente de lo que nos parezca, el pueblo necesita transparencia y hay que acompañarla”.

Por otra parte, en relación a los hechos en el ámbito nacional con el quiebre del radicalismo en el Congreso, el referente del partido a nivel local manifestó: “Como militante no me gusta que se hable de que el radicalismo está dividido. No es momento para dividirnos, lo que no significa que todos pensemos igual. De Loredo tiene mucho camino por recorrer, tiene mucho del radicalismo por contener y mucho de la sociedad por escuchar. Los ciudadanos lo pusimos ahí para que cuide a Córdoba. Los votos son de proyectos, no son de nadie. La unión es reglas claras, la portación de apellidos no existe más en el radicalismo, se renuevan los nombres. Hay nuevos desafíos. Las internas no destruyen. No somos un grupo de amigos y creemos en la política. No pensamos igual, pero todos somos necesarios ¿Cómo hacemos para gobernar la ciudad? Con proyectos. El partido está por sobre nosotros”.

En torno a las elecciones ejecutivas que tendrán lugar dentro de dos años, Barrionuevo afirmó que se están preparando para dirigir la ciudad, sin pensar tanto en las fechas. “Falta mucho y tenemos que coordinarnos con los otros sectores. Yo mantengo la cordura y la línea. Llevaremos a un candidato con el partido. Hay que estar preparado y ver cómo llegaremos al 2023”, concluyó.