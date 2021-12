«Vemos que hay que tener prioridades como salud y educación y no las vimos reflejadas en el Presupuesto»

La edil visitó por última vez durante el 2021, el estudio de «Todo Pasa» de FM 88.9, para contar sobre la sesión extraordinaria que se llevó a cabo el miércoles 23 de diciembre, entre las 9 y las 17 horas.

Vagni manifestó que dentro del Concejo en Comisión tienen libertad para opinar y debatir y «este año no hemos tenido casi concejo en comisión, allí se puede enriquecer a la norma».

«Puede llevar al consenso, por ejemplo en la ley electoral de Alta Gracia, se derogan las PASO y se agregó el tema de género-a nuestro criterio a medias- ya que eso no asegura que entre uno y uno: eso ameritaba que hubiera una discusión. Que viniera gente a opinar que le parecía la ordenanza legalmente, políticamente y económicamente, que fue uno de los ejes centrales que argumentó el Ejecutivo» opinó sobre la nueva Ley Electoral.

Sobre la Tarifaria, expresó: «Hubo diálogo pero no consenso ni con la electoral ni con otros temas. Con tarifaria pudimos hacer propuestas para que no fueran tan altas, porque allí se determinan los precios desde un acta de nacimiento hasta de defunción. En algunos puntos había un 200 por ciento de aumento y nos escucharon, por ejemplo no les aumentaron tanto a los Salones de Fiestas Infantiles, ya que no trabajaron bien durante este año, debido a la pandemia».

«El Presupuesto, está conformado uno; por lo que entra al municipio-impuestos-, dos; lo que entra de co participacion y tres lo que se va o invierte. Entre uno y dos con eso se junta solamente para el mantenimiento del municipio» dijo la concejala de Alta Gracia CRECE en relación al Presupuesto.

En la misma línea temática, declaró: «Vemos que hay que tener prioridades y no lo vimos en el presupuesto. No sabemos lo que va a pasar, pero podemos preveer, invirtiendo más en salud y desarrollo. El Estado tiene que estar presente siempre, en pandemia y no pandemia. Por que si hay algo que desequipara la pandemia es la pobreza. Parece que hay una Alta Gracia en el centro y otra en la periferia, no me refiero a la dádiva, no sólo dar un módulo navideño porque mañana van a seguir con hambre, sin techo, sin trabajo».

Y agregó: «Casi no hay inversión en Educación: no hay previsibilidad por ejemplo para que los chicos tengan conectividad en las escuelas, hay cosas que pulir».

Para el 2022, se mostró positiva: «Siempre pienso en positivo porque de esa manera las cosas salen. A la comunidad, les doy un abrazo enorme con el alma, que tengan noche buena y año nuevo, que tengan trabajo y salud».