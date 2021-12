En la previa de Nochebuena, Todo Pasa invitó a Pablo Ortíz para dialogar sobre su balance de lo que ha sido este 2021 para la gestión de su Secretaría y del municipio, y sus deseos para esta Navidad. “Cuando se habla de progreso, Alta Gracia no tiene techo. Nos hemos puesto esta gran meta. Somos parte de un gran equipo que está gobernando a la ciudad, no tenemos otra vocación. Tuvimos muchas obras, fue un año muy intenso y de muchísimos proyectos. Hemos hecho obras de agua y cloacas que no se hicieron antes. También hicimos la recuperación de espacios públicos, junto con el programa “Alta Gracia Ilumina”, y tenemos los servicios esenciales al día”, enumeró el funcionario.

Con respecto a lo que significa ser un referente político y de tanta trayectoria, Ortíz reflexionó: “Creo que nunca hay que olvidarse de las raíces de uno y su historia, yo brego por eso. No hay que perder la sensibilidad social en la dirigencia política. Hay que escuchar de verdad y tomar el problema como propio. Yo le rindo cuentas al vecino, al que me acompañó y al que no nos acompañó con su voto”.

Dentro de los proyectos para este 2022, el secretario de Servicios públicos dijo que “el gran desafío para el 2022 es poder poner en valor el ingreso a la ciudad”. Este proyecto incluiría el recambio del hormigonado, el arreglo de desagües y veredas, colocación de nuevas luminarias y renovación de la imagen del boulevard. Anticipó que para enero se planea inaugurar una obra en Calle Catamarca y que luego de Colectividades, a mediados de febrero, se organizará un gran evento para poner en valor los hornos de zona sur, junto con una sorpresa para los vecinos del barrio. Dicho evento será libre y gratuito para todos aquellos que quieran asistir.

Por último, el funcionario se despidió con un mensaje a la comunidad para esta navidad: “La esperanza nos une, viene de la mano del amor, del progreso. Espero que la empatía que se ha perdido se recupere y que el año que viene nos encuentre más unidos que nunca, que haya más diálogo. Lo más importante es el mensaje de fe y de esperanza. Todos los días tratamos de ser mejor gente, de proyectar. Queremos mostrarle a los vecinos que somos capaces de llevarles mucho más progreso. Este 24 renovamos la fe, nos reencontramos con el amor, con la familia, con los afectos. Ese es mi deseo para todos”.