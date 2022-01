Amalia Vagni sobre la reprogramación de Colectividades: «No estoy de acuerdo pero tampoco en desacuerdo»

Quien esta mañana pasó por los micrófonos de Radio 88.9 y se refirió a la decisión del Intendente Marcos Torres de reprogramar el Encuentro de Colectividades, fue la Concejal Amalia Vagni.

Para sorpresa de muchos, la Presidenta del Bloque de Alta Gracia CRECE se mostró un tanto flexible respecto a la postura de Torres y dijo «no estoy de acuerdo pero tampoco en desacuerdo».

«Suspender la fiesta me hubiera parecido una barbaridad, creo que posponerla no está mal ya que dicen que el pico de esta variante de Covid entra en febrero. Entonces se puede decir que no estoy de acuerdo pero tampoco en desacuerdo. Es una cuestión de logística lo que tiene que evaluarse, el hecho de que se encuentren tantas personas dentro del predio, entonces hasta rever el Encuentro no lo veo mal. Si la cosa sigue así y es mas leve, mas allá de que haya mas contagios, creo que crear anticuerpos esta bueno y no sabemos que va a pasar mas adelante», opinó Vagni, quien de todos modos no dejó de mencionar que la decisión no le fue consultada como miembro de la Comisión, sino que se tomó sólo en reunión con el área de salud.

«Acá está la otra parte que es la económica. Nos pasó cuando teníamos la variante Delta y hubo cuestiones que no pudieron preverse y lamentablemente hubo mucha gente de Alta Gracia que la pasó muy mal económicamente, entonces retrotraerse es cometer un error. Incluso hay gente que ya venía armando el sistema de carpas, de contratación de personal y demás. Por eso posponerlo está bueno pero suspenderlo no», culminó.