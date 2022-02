La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se encuentra de visita por la provincia de Córdoba, reuniéndose con diferentes referentes del partido, donde recientemente, la ex ministra tuvo un encuentro con Luis Juez y Rodrigo De Loredo. Andrea Mondino, referente del Frente Cívico en la ciudad de Alta Gracia, se refirió con respecto a esta reunión. “Le agradezco a Patricia y a los referentes del PRO por haber venido a nuestra provincia. No nos sorprende su atención, Patricia siempre estuvo atenta a Córdoba y lo que sucedía. Siempre tuvo un vínculo muy estrecho con Luis Juez y De Loredo. El objetivo prioritario es cambiarle el color político a la provincia en el 2023”, relató la partidaria.

Con respecto a las últimas repercusiones dentro de la interna de Juntos por el Cambio, la referente del Frente Cívico admitió que hubo situaciones que fueron desafortunadas, donde a Juez se lo dio por muerto más de una vez, pero supo resurgir, y lo caracterizó como una figura contundente y coherente con su postura política, “Para nosotros Luis Juez es el próximo gobernador de Córdoba”, manifestó. “No estamos alejados de la realidad. Es cierto que hay políticos complicados, pero confío en la casta política, en el que está ahí porque le gusta trabajar por la sociedad. No desconozco las fricciones pero son normales, en mi caso no he tenido problemas con ninguno de los otros referentes, tengo una excelente relación con todos, donde apuesto a seguir trabajando juntos. Cuando nos equivoquemos desde el juecismo, vamos a pedir disculpas. Estamos trabajando para fortalecer a Juntos por el Cambio. Siempre fue lineal este mensaje, pues creemos en un solo sello. Para nosotros, Luis Juez es el próximo gobernador de Córdoba”.

Por su parte, el Frente Cívico ha recorrido ya cuatro localidades en los últimos diez días, con el fin de conocer y sumar nuevas figuras al partido. “Estuvimos por Villa Ciudad de América, Potrero de Garay, Alta Gracia y Malagueño, que nos ha sorprendido. Allí tenemos a Federico García, que es jugador de fútbol y ya armó un equipo técnico con varios profesionales, desde el derecho hasta medicina”, comentó Mondino. Próximamente visitarán los poblados de Lozada, Despeñaderos, Santa Ana y Bower esta semana. Otra novedad, es que por primera vez el juecismo tiene presidencia de la juventud, bajo el mandato de Soledad Ferreyra, futura abogada.

Sobre las acciones del partido la referente contó que el Frente Cívico ya está trabajando todos los días, desde hace ya dos semanas. En estos momentos se encuentran cerrando convenios con talleres destinados a la comunidad y otros para el partido. “Hay un compromiso firme de un catedrático que dará una capacitación sobre coaching, oratoria, y también coordinaremos con los centros vecinales para llevar apoyo escolar. Además, hemos puesto sobre el tapete muchas temáticas desde la mirada del vecino. Los aportes se hacen desde el lugar que uno puede, no estamos en el Concejo Deliberante, pero sí nos hacemos escuchar”, finalizó Mondino.