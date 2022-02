“Esto atenta contra las mujeres en la lucha por la vida pública”

“Desde lo personal, no tengo mucho que responder. Estas apreciaciones ni suman ni restan, sino que retroceden. Si hay una disputa entre Omar Allende y él, que se arreglen entre ellos, lo racional es que hablen entre ellos. Es muy bajo hacer chicanas con la familia”, comenzó diciendo la concejal radical. Allende puntualizó que lo más preocupante es que Agustín Saieg es un funcionario político municipal y director de Relaciones Institucionales, lo cual lleva a agravar la situación, ya que es una figura pública. “Es el colmo que un funcionario haya tenido estas declaraciones entendiendo el tiempo en que vivimos. Implica gravedad porque atenta y afecta la lucha de las mujeres para imponerse en todos los aspectos de la vida, no sólo en la política”.

La concejal declaró que conoce a Saieg desde hace muchos años, primero militando para el juecismo, luego cuando se acercó un tiempo al radicalismo y ahora como funcionario de Hacemos por Córdoba. “Jamás se me habría ocurrido denostar su trabajo político, y estimo que trabaja por vocación. Hoy cumple un rol público y sus palabras tienen incidencias”. La referente de la UCR argumentó que hay una tendencia a desacreditar a las mujeres y se ven en las formas de expresarse que tienen los funcionarios, y destacó la importancia de la aplicación de la Ley Micaela en estos casos. “Es totalmente direccionado para desacreditar, y que hay una línea. Me gustaría tener una charla con él porque me parece que estos cambios en la sociedad se dan justamente con estos hechos”, expresó.

Por su parte, la militante radical agradeció la cantidad de mensajes de apoyo, y agregó que “esta actitud de «me creo que puedo decir lo que quiero» genera rechazo”, señalando además que esto sucede en todos los ámbitos, y no sólo en la política, pero que es más notorio, debido a su carácter público. “Siempre hablo con fundamentos. Los funcionarios debemos basarnos en la racionalidad, en el interés general. Esto atenta contra las mujeres en la lucha por la vida pública. Si tiene críticas contra mi trabajo lo escucho, no tiene que agarrarse de cuestiones familiares”, finalizó Allende.