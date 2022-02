Les bajaron el pulgar un día antes de la presentación: «Es una total falta de respeto»

Llegó el día de la recuperación de un lugar emblema de Alta Gracia: Los Hornos de Villa Oviedo. Espacio con un alto valor histórico – sobre todo para aquellos que trabajaron allí hasta el año 1955 que dejó de funcionar- por ser parte intrínseca de la identidad del barrio que refleja la labor y la vida de nuestros abuelos.

En este contexto, se había anunciado una destacada grilla de artistas para darle el marco que el hecho amerita y terminar de llenar de emoción la puesta en valor. Para el cierre, se prevé la presentación de Fernando Bladys.

Pero, lamentablemente, algunos artistas fueron desplazados a último momento y no participarán de este momento histórico para el barrio. Hablamos nada mas y nada menos que de Mirta Iriarte, Marcelo Merlo y Nano Asua (hijos de Villa Oviedo) quienes con la compañía instrumental del Coly Villarreal, interpretarían «Abrazo y Memoria», una canción que connota la historia del lugar.

«Hace días se nos confirmó mediante el Centro Vecinal que íbamos a estar y desde entonces empezamos a ensayar para que todo saliera perfecto. Era un homenaje de nosotros como conocedores de la historia de nuestras familias, de lo que hacían nuestros abuelos, de cómo se trabajaba en Los Hornos porque nos hemos criado ahí», inició Mirta Iriarte en diálogo con RESUMEN y continuó: «pero lamentablemente ayer nos avisaron desde el área de Cultura que no íbamos a estar y la verdad es que nos pareció una total falta de respeto».

La reconocida artista altagraciense sostuvo que las razones que les argumentaron desde la organización, estaba ligada a «los tiempos» y que por una cuestión de programación «no iban a llegar».

«La verdad que es algo que lamentamos muchísimo porque el tiempo es valioso para todos. Nos deberían haber dicho esto hace 15 días no un día antes cuando ya teníamos todo listo. Pero no es solo eso, sino que realmente Abrazo y Memoria es una canción muy bonita y que nos identifica, queríamos hacer ese homenaje pero bueno, ya no se puede», agregó.

Iriarte, además, le envió un mensaje al Secretario del área, Pablo Soler, manifestando el malestar de los artistas, en el cual dejaba claro «el destrato» que sintieron. «Seguramente Fernando Bladys es referente del barrio y tiene que ver con la historia de la ciudad», le había expresado irónica. Así mismo, la mujer destacó que el funcionario dijo desconocer tal situación.